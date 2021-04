Roberto Palazuelos habló sobre sus días más oscuros

Roberto Palazuelos demostró una vez más que no tiene pelos en la lengua y habló sobre su problema con las drogas en su juventud y cómo decidió dejarlas. El “Diamante Negro” participó del programa “Mimi Contigo” de la señal TV Azteca donde además de hablar de su candidatura para convertirse en gobernador de Quintana Roo tocó el tema de la cocaína en su vida.

Roberto afirmó que hubo una época que consumió cocaína y que un hecho lo obligó a poner un freno. El actor y empresario mexicano de 54 años contextualizó su anécdota, indicando que el hecho trascendental que lo llevó a dejar las drogas fue durante una fiesta una casa en Acapulco, que ahora es de su propiedad y que por esos años pertenecía al director de la revista “Impacto”.

"Nos habíamos ligado como a 20 niñas, llevábamos tres días enfiestándonos, ya sabes, perico y eso. Íbamos por la tercera noche sin dormir, de pronto me aventé a la alberca y cuando llegué al piso no encontraba la salida, me pegué con las paredes y con el fondo, entonces me sacaron y me estaba convulsionando. Ahí dije: 'Ya no puedo seguir más con esta porquería'" indicó Palazuelos.

Luego Roberto Palazuelos confirmó que lleva 28 años limpio de drogas y se apenó por sus amistades que no tomaron el mismo rumbo: "Es una tristeza porque tengo amigos que no han dejado esos vicios, lo cual se nota luego, aparte te hacen agujeros en el alma, meterte cocaína es como meterse un pase de mala suerte, pierdes familia, amigos, pareja”.

Fuente: Instagram "Mimí contigo"

Por último, el también abogado habló sobre sus deseos de ser padre nuevamente con su joven novia y de cómo predijo el embarazo de su primer hijo Roberto Jr.: “Lo soñé. Fíjate bien lo que te digo. Lo soñé y me dijo: 'Papá voy al mundo' y le vi la cara. Estaba yo en Miami, en un hotel con mi esposa (Yadira Garza) y volteé y le dije: 'Soñé a mi hijo, me habló, lo vi ahorita', y me dice: 'Roberto, no me ha bajado, me voy a checar ahorita'. Nos fuimos a checar y estaba embarazada".