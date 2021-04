Todo lo que debes saber sobre la nueva novia de Javier Hidalgo

Su historia es de sobra conocida. A Javier Hidalgo siempre le costó deshacerse de la imagen del personaje “couché”.

Al final, parece que esa triunfa mucho más que sus éxitos empresariales.



"FUENTE: Reason Why"

Sin embargo, detrás de esa melena, Javier roza los 50 años y de sus tantos viajes con amigos, tiene una cabeza que sabe mucho de negocios y ahora la dispone a emprender una nueva vida.

Entre sus libertades para emprender negocios y sus inquietudes personales fundó Pepephone en 2007.

Nadie confiaba en ese proyecto, sólo su socio Rosauro Varo. Javier es el segundo de los 3 hijos de Juan José Hidalgo Acera, uno de los hombres más ricos de España.

Fuentes cercanas cuentan que el empresario viene hace tiempo con la idea de montar una fundación para proteger ecosistemas y rodar un documental sobre cómo cuidar el medioambiente.

Es una pasión que tiene por la naturaleza inculcada por su primera novia, Odile Rodríguez de la Fuente, la hija del famosísimo naturalista y divulgador burgalés.

Pero bien, más allá que su padre siempre quiso que él y sus hermanas recibieran su herencia en vida para que no haya problemas, allegados a Javier aseguran que está reviendo nuevos caminos:

“No sabe muy bien qué va a hacer todavía. Le toca reflexionar”. Pero, eso no es todo. Parece ser que entre tantos cambios, apareció una nueva amiga de Javier Hidalgo que sería colombiana.

La noche es lo suyo. Javier tiene fama –desde muy joven- de vividor. Tiene su propio barco y avión privado, le gustan las fiestas y adora el lujo. Es un clásico playboy capaz de seducir no solo a una sino a muchas mujeres a la vez.

Javier viaja por todo el mundo y a pesar de su defensa de las relaciones sólidas, nunca fue capaz, al menos en el amor.

Su lista de romances es de sobra conocida como con Odile Rodríguez de la Fuente, las modelos Malena Costa, Xenia Tchoumitcheva y Raica Oliveira.

Por su lado está también la estudiante de Medicina Sol González, la madre de su única hija Camila, de 4 años, de la que Javier- presume con mucho orgullo.

"FUENTE: Vanitatis"

Aunque ya se lo haya ligado con su nueva amiga colombiana, el empresario asegura. “No soy persona de relaciones largas ni soy el típico empresario con una estructura familiar seria”.

Y agregó ante la pregunta de por qué nunca se casó hasta ahora:

“Comprometerme con un papel a estar con una persona de por vida me genera ansiedad. Yo siempre he creído que las relaciones funcionan mejor cuando fluyen de una manera natural. Me resulta difícil que algo sea para toda la vida”.

"FUENTE: ES PAIS"

¿Será que Javier Hidalgo, el empresario rebelde del “jet set" y famoso por sus affaires, siente la cabeza sin renunciar a seguir siendo un espíritu libre?