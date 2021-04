Marco Antonio Solís reveló cuál es una verdadera demostración de amor

Marco Antonio Solís confirmó hace unos días una noticia muy esperada por sus millones de fanáticos. El cantante y compositor mexicano de 61 años brindará un concierto virtual el próximo 9 de mayo. El live streaming se llamará Bohemia en pandemia.

Esta noticia causa gran euforia entre los fans de Marco Antonio que podrán disfrutar desde sus hogares todo el talento del intérprete de “Mi eterno amor secreto”. El también productor musical aprovechará esta ocasión para realizar una transmisión desde un rincón muy especial en su natal Morelia, Michoacán. Se trata de su famoso hotel, Mansión Solís, el cual fue inaugurado hace poco más de cuatro meses en aquella ciudad.

"Se podrá deleitar a todas las familias hispanoparlantes para celebrar en muchos países el Día de las madres y en muchos otros para poder pasar un excelente domingo en compañía familiar y de aquellas personas más queridas" informó a través de un comunicado de la producción del show de Solís.

Este martes, Marco Antonio Solís compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que generó gran revuelo entre sus seguidores. “Ayer me preguntaron cuál era una verdadera demostración de amor? Un romántico como este servidor puede pensar en muchas respuestas, pero concluí en decir que la paciencia. Nadie le tiene paciencia a quien no quiere o con quien no quiere estar. ¿Ustedes qué opinan?” es el reflexivo mensaje del artista latino.

Además, previamente había compartido otro romántico pensamiento por la misma red social: “Ojalá nunca se les haga tarde para empezar a valorar a una persona y darse cuenta que nunca se encuentra a la misma persona dos veces en la vida.”