Camilo Blanes, conocido como “Camilin” es el hijo del reconocido artista alicantino Camilo Sesto. Uno de esos pocos cantantes de los años 70 que lo consiguió todo en el mundo entero.

Cabe destacar que Camilo Sesto era un grande de todos los hitos. Dejó en su haber y en el recuerdo de sus seguidores más de 40 producciones discográficas, 52 números uno en los año 70 y muchísimas ventas que estimaron los 70 millones de copias de todos sus discos.

Se recuerda que Camilo, en el año 1975, consiguió convertirse en el “Jesucristo Superstar” (una obra que él mismo produjo) y con un personaje que sin dudas lo acompañó hasta el último día –a sus 73 años- de su vida el 8 de septiembre de 2019, cuando falleció como consecuencia de un fallo renal.

Camilin: el hijo añorado de Camilo Sesto

El nacimiento de su hijo Camilo, más conocido como Camilin, fue el gran sueño de Camilo. Todo sucedió en el año 1983 cuando el artista llevaba 2 décadas gloria y éxitos. Camilin fue fruto de la relación del cantante con la mexicana Lourdes Arnelas.

Hasta esos momentos la vida privada de Camilo era bastante misteriosa y hasta se decía que era el soltero de oro del mundo de la música. Cabe recordar que su primer amor más conocido fue Laura Casale, pero también mantuvo un romance con su corista, Andrea Bronston.

Después de tantos rumores, el cantante salió a contar en exclusiva junto a Arnelas que tenían un hijo. Salieron en la revista ¡Hola! e hizo la presentación oficial junto a su pareja de 26 años.

Su declaración fue: “Hace 14 años ella era fan mía. De fan pasó a ser amiga. De amiga, a íntima amiga. De íntima amiga, a eterna amiga. Y ahora es una persona indispensable en mi vida”.

Mientras, también explicó que su hijo era “fruto del amor” y de sus ganas enormes de ser papá a los 37 años.

“Ya tengo mi hijo, y no quiero ocultarlo ni un segundo, no quiero ocultar lo que es mi felicidad”. "FUENTES: Lecturas"

¿Qué edad tiene y qué es de la vida de Camilin, el hijo de Camilo Sesto?

Camilo Blanes, más conocido como Camilin es un madrileño de 37 años y según los rumores dicen que tiene hábitos poco saludables. Pero no solo eso. Aseguran que siempre se sintió indefenso por la difícil relación con su padre.

Camilin nació el 24 de noviembre de 1983 y es el único heredero de toda la fortuna de Camilo Sesto. Al momento, se encuentra bajo el foco mediático. Siempre se dijo que fue fruto de la relación amorosa entre su padre y Lourdes Ornelas.

El joven Camilin vivió momentos que nunca fueron muy explicados, como su extraño accidente cuando se acercó a una ventana. En esos momentos muchos dijeron que se trató de un intento de suicidio, sin embargo él siempre lo negó.

El joven Camilin hace muy poco subió un vivo a su Instagram en un estado que hizo que nuevamente saltaran las alarmas si una vez más retomó sus presuntos malos hábitos.

Tras varios rumores, su mamá salió a hablar: “Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que se vea en los vídeos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo con esto y la cabeza no me da para más”.