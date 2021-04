Chavo del 8: así luce hoy Paty, la niña que enamoró al Chavo

Los millones de fanáticos del Chavo del 8 recuerdan en sus retinas a los icónicos personajes principales como: Quico, Doña Clotilde, Señor Barriga, Doña Florinda, Don Ramon, la Chilindrina, el Profesor Jirafales y el mismo Chavo. Pero además de ellos la exitosa serie de televisión creada por Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como “Chespirito” contó con decenas de personajes secundarios durante su extensa emisión.

Uno de estos mencionados personajes secundarios fue el de Paty, la niña que enamoraba al Chavo en cada una de sus participaciones. Este peculiar papel fue interpretado por varias actrices, siendo muy recordada la versión de la ex actriz mexicana Ana Lilian de la Macorra. Ana comenzó trabajando en la producción del programa y era la encargada del casting de dicho papel que luego interpretó.

"Trabajaba en el programa, trabajaba en la producción. Cuando necesitamos que alguien hiciera el papel de Paty, no encontrábamos quién. Chespirito y Enrique Segoviano me dijeron 'Ana, hazlo tú'. Y yo 'No, yo no soy actriz'. Y bueno, lo hice" reveló Ana Lilian de la Macorra durante una entrevista hace ya unos años.

Fuente: Instagram chaves.el.chavo_

"Me volví la editora del programa, luego editaba otros programas. Era lo que me gustaba hacer, producción. Mis respetos por ese grupo de trabajo; era un grupo verdaderamente hermoso, un respeto y profesionalidad entre todos" sumó la ex actriz que dio vida a Paty.

Fuente: Instagram chaves.el.chavo_

Ana Lilian de la Macorra actualmente tiene 62 años y tras abandonar la actuación se recibió de psicóloga y realizó una maestría en psicoterapia. Tras graduarse se desempeñó en el área de atención psicológica de diferentes clínicas. Regresó a México con un título, experiencia profesional y una familia: marido y dos hijos. Se compró un terreno en la Colonia San Francisco Chimalpa, a una hora de la Ciudad de México, y mandó a construir una casa de madera en una zona de bosques.