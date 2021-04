Este es el vestido que la esposa de Julio Iglesias llevó en su casamiento

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger son una de las parejas más célebres de la música hispana es que juntos llevan más de 30 años de relación y es por ello que la ex modelo holandesa se ha convertido en toda una confidente del histórico cantante español. En esta nota te contamos algunos detalles de su emotiva boda

Por otra parte, la hermosa ex modelo holandesa conoció al famoso cantante español en un aeropuerto de Yakarta una mañana de diciembre de 1990. En ese lugar ella se encontraba trabajando como modelo en la capital de Indonesia. Fue allí donde Julio se acercó a ella para que lo fuera a ver cantar esa noche. Asimismo tras la mencionada actuación Julio Iglesias le propuso que la acompañara a su gira por Kuala Lumpur, Singapur y Tokio, y ella volvió a aceptar. En ese momento él tenía 47 años mientras que la bella rubia 25.

Fuente: Hola!

Luego con el paso de los años, a mitad de 1991, Miranda se instaló en la casa del cantante en Indian Creek. En tanto que a partir de ese momento su relación cambió para siempre se convirtió en el gran amor de su vida con la que tiene 5 hijos. Por su parte luego de estar 18 años de novio ambos se casaron el bellísima ciudad de Marbella.

En tanto que esta íntima ceremonia se realizó solo con presencia de familiares y fue en el mes de agosto del 2010. La misma se celebró en la parroquia de la Virgen del Carmen, de la localidad andaluza, y a ella asistieron los cinco hijos de la pareja, el pequeño Guillermo, las gemelas Victoria y Cristina, Rodrigo y Miguel. Además como se puede ver en las imágenes tanto ella como su marido se casaron de blanco. Sin embargo la bella holandesa se quedó con las miradas de todos al posar con un sencillo pero elegante vestido de novia.

Fuente: Hola!

En tanto que sobre la relación que la ex modelo tiene con los hijos mayores de Julio ella dijo lo siguiente: "Tengo una relación buena con ellos. Y me encanta que también la tengan nuestros hijos con sus hermanos”. Además agregó que "desde el primer momento me sentí muy acogida por ellos tanto por Enrique, Julio josé y Chábeli".