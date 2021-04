Silueta perfecta: Rita Ora demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Rita Ora se encuentra en Down Under y se mantiene ocupada con nuevos proyectos laborales. El mes pasado, la compositora y actriz indicó lo feliz que estaba de unirse al equipo de la competencia de talentos de Seven, The Voice Australia, junto a los jueces Keith Urban, Jessica Mauboy y Guy Sebastian.

"Estoy muy agradecida de haber sido invitada aquí para ser parte de The Voice este año", declaró Rita al sitio The Daily Telegraph. “No puedo esperar para poder ser el mentor del increíble talento que hay aquí. Australia es el hogar de algunos de mis músicos favoritos y compañeros de escritura con los que he tenido el placer de trabajar” sumó la oriunda de Pristina.

En las últimas horas, Rita Ora compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza con distintos looks. En la primera de las pics publicadas se puede ver a la blonda posando desde una reposera luciendo una bikini estampada, lentes de sol transparentes y un delicado make up.

“Elige un estado de ánimo ... cualquiera de ellos😝” fue el sencillo y positivo texto que eligió Ora para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Falling to Pieces” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 234 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans.