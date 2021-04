Luis Miguel: biógrafos explican por qué la mujer en Argentina no puede ser Marcela Basteri

A menos de una semana del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, uno de los temas que aborda la producción de Netflix y que ha tenido a maltraer a “El Sol de México” desde hace varios años, es sobre la desaparición de su madre. Hace unos años, se empezó a rumorear que Marcela Basteri se encontraba en la Argentina, pero en más de una ocasión, gente cercana al cantante se encargaba de desmentir esta situación.

Quienes mejor conocen a Luis Miguel son Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, estos escritores han publicado más de tres libros sobre la vida del intérprete de “La Incondicional” y los biógrafos hablaron en una entrevista para el portal “El Comercio”, sobre esta mujer que se encuentra en la Argentina y muchos creen que es la madre de “Luismi”.

“Cuando yo escuché la primera grabación de esta señora en Argentina, lo primero que me llamó la atención fue su acento. Es evidente que es una persona procedente de Asturias, una región de aquí de España, y que tiene algún que otro deje de un dialecto que se habla allí que es él hable. Eso lo ve cualquier persona”, dijo Javier Herrera. El escritor hace referencia a Honorina Montes, la mujer a la cual han señalado como la madre de Luis Miguel.

Luego, Herrera manifestó que en el libro que publicó en 2018, “Luis Miguel, la historia", cuenta detalladamente que Marcela Basteri falleció en 1986 por “causas no naturales” y que tanto Luis Miguel como su hermano Alejandro están al tanto de ello, pero prefieren no hablar del tema. “Me hubiera dado una alegría enorme en el corazón que en algún momento hubiera aparecido Basteri y que toda esta información que nosotros teníamos hubiera sido errónea, pero lamentablemente no es así. Las personas implicadas conocen total y absolutamente la historia”, enfatizó el escritor y periodista.

Por otro lado, Juan Manuel Navarro defendió la postura que viene teniendo tanto Luis Miguel como la de sus hermano al no hablar de su madre y que tanto el, como Javier León Herrera, respetan la decisión de la familia ya que se trata de un tema doloroso y delicado. Además, el biógrafo señaló que lo que suceda en la segunda parte de la serie, los escritores no tienen nada que ver con esa parte de la producción: “Luis Miguel sabe perfectamente lo que pasó y sabe el resultado de la investigación que se hizo en su momento. Me imagino que en la segunda temporada de la serie están dispuestos a revelar, no sabemos cómo lo van a tratar porque nosotros no tenemos nada que ver allí, pero imagino que se va a tratar de una forma muy sutil para no entrar en un ámbito amarillista”, finalizó el periodista.