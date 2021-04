Letra de "Si no te hubieras ido" de Marco Antonio Solís

“Si no te hubieras ido” es, sin dudas, un tema memorable del cantautor romántico latino Marco Antonio Solís alias “El Buki”.

Cada estrofa de esta apasionada canción recorrió el mundo entero como un gran éxito.

En una oportunidad se dio a conocer a quién dedicó Marco Antonio Solís este gran éxito debido a que detrás de cada línea hay una incógnita.

Mientras, no se puede discutir que esta canción es un tema memorable para varias generaciones.

Una increíble composición que se desarrolló en diversas versiones interpretadas por grandes artistas como Raúl Di Blasio y Maná, entre otros.

Difundida por todo el mundo, “Si no te hubieras ido” fue atribuida a muchos sentimientos. Algunos cuando la escuchan se remontan a un gran amor y otros a una gran pérdida.

Para recordar cada línea de este clásico e indiscutible tema, aquí va la letra completa de “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís.

Cada uno sabrá para dónde disparan las emociones al leerla. ¡A disfrutarla!

"Si no te hubieras ido"

Te extraño más que nunca y no sé qué hacer

Despierto y te recuerdo al amanecer

Espera otro día por vivir sin ti

El espejo no miente, me veo tan diferente

Me haces falta tú

La gente pasa y pasa siempre tan igual

El ritmo de la vida me parece mal

Era tan diferente cuando estabas tú

Sí que era diferente cuando estabas tú

No hay nada más difícil que vivir sin ti

Sufriendo en la espera de verte llegar

El frío de mi cuerpo pregunta por ti

Y no sé dónde estás

Si no te hubieras ido, sería tan feliz

No hay nada más difícil que vivir sin ti

Sufriendo en la espera de verte llegar

El frío de mi cuerpo pregunta por ti

Y no sé dónde estás

Si no te hubieras ido, sería tan feliz

La gente pasa y pasa siempre tan igual

El ritmo de la vida me parece mal

Era tan…