Marvel: 5 curiosidades de Falcon y el Soldado de invierno

La nueva serie del Universo de Marvel fue muy esperada, y cumplió con lo prometido. “Falcon y el Soldado de Invierno”, se llevó muchos aplausos por parte de los fans. Esta serie estrenada recientemente en la plataforma Disney Plus, intenta darle aún más profundidad al mundo de los superhéroes que tanto ha crecido en los últimos años. Con Wanda Visión como conejillo de indias, la plataforma confirmó que el éxito de este universo es inagotable.

La nueva serie de Marvel que tiene como protagonistas a los actores Anthony Mackie y Sebastian Stan ha logrado cumplir con las expectativas por ahora. Sin dudas el éxito se lo debe al gran equipo que esta firma ha construido con los años. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel aseguró: “El hecho de que esté en la televisión no significa que no vaya a ser tan grande como podría ser”. Además, el creativo también aclaró que las series tendrán el mismo peso y consistencia en la narrativa del universo: “Trabajamos tan duro como en las películas”, y continuó “Si vamos a hacer una serie con Falcon y Soldado del Invierno, tenemos que por lo menos comenzar con la mejor acción que hayamos visto hasta ahora. Fue una excelente oportunidad de jugarnos todo”.

La directora Kari Skogland y el guionista Malcolm Spellman revelaron haberse inspirado con algunos clásicos cinematográficos: “En cuanto al tono, se puede ir desde la crudeza de 48 Horas hasta lo cómico de Una pareja explosiva, pero entre esos dos extremos hay un intermedio que es más o menos como la primera película de Arma mortal y Dos policías rebeldes”, dijo Spellman.

Otra curiosidad es lo que piensa el actor Mackie sobre el “legado”, una escena final de “End game” donde Steve Rogers le entrega el escudo de Capitán América a Sam Wilson: “El tema para Sam es que él realizó este viaje como uno de los Vengadores, durante seis películas junto a Steve, por el respeto y la admiración que le tiene. Cuando el Capitán América se aparece en tu puerta, respondes. Y por eso, es el dolor, la idea de no poder hacer más estas misiones. No poder ayudar a su amigo. Todavía hay gente que aprecia la camaradería y la amistad. Sam es una de esas personas. Y le pasa como a todos, no quiere que Steve Rogers se vaya. No quiere que el Capitán América se vaya. Porque del mismo modo que el Capitán América era el capitán de todos, era el capitán de Sam Wilson. Y por eso Sam dice, cuando sostiene el escudo: ‘Siento que es de otra persona, siento que es tuyo”.

Fuente: Instagram Marvel

Anthony Mackie reveló su preocupación frente al proyecto y dijo: “Nuestro objetivo –y lo hemos conversado, hablo por Sebastian también– era no arruinar las cosas. No queríamos ser el primer proyecto malo de Marvel”, además agregó: “Nuestro trabajo era tomar la antorcha. Y me complace decir que Steve Rogers estaría orgulloso”. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige dijo al respecto: “Nunca hubiéramos intentado hacer esta serie, o estado entusiasmados con el proyecto de llevar esta serie a Disney+ si no hubiésemos tenido actores increíbles como Anthony Mackie y Sebastian Stan interpretando estos personajes y siendo capaces de darles vida, sabiendo que podemos hacer seis horas y que va a funcionar”.