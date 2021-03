En el mes de la mujer: Jennifer Lopez cautivó con un emotivo video

Desde hace aproximadamente un mes, Jennifer Lopez se encuentra en República Dominicana grabando una nueva película. La misma se llama “Shotgun Wedding”, y trata sobre una pareja cuya boda en un destino exótico se ve interrumpida por criminales por lo que no solo tendrán que salvar a su propia pareja sino también al resto de los invitados.

Por su parte el mismo no comenzó de la mejor manera ya que Armie Hammer, abandonó el proyecto tras el escándalo que había protagonizado en las redes sociales. En tanto que según informa el sitio Deadline, Josh Duhamel es el reemplazo del mencionado actor en el filme que dirige Jason Moore.

En tanto que por otra parte, hace algunas horas atrás, JLo compartió un emotivo video perteneciente a la revista People en conmemoración al día de la mujer. El mismo que fue compartido en su cuenta oficial de Instagram posee más de un millón de reproducciones. Esto claramente marca que causó un gran impacto entre sus fans de todo el mundo.

Asimismo a dicha publicación, la actual pareja de Alex Rodríguez, le agregó el siguiente comentario: "Love this... stronger together... empowered women empower women. #WomensHistoryMonth @people ✨" (Me encanta esto ... más fuertes juntas ... las mujeres empoderadas mujeres al poder. #MujeresHistoria).

Finalmente, recordemos que este próximo 8 de marzo se festeja en todo el mundo el día internacional de la mujer en conmemoración a la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Por su parte la fecha fue institucionalizada por las Naciones Unidas en 1975. A partir de allí durante todo el mes se celebra esta gran lucha en todas partes del globo.