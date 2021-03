¿Qué tendencias marcó la serie Friends?

Friends es una de las series más icónicas de todos los tiempos y hoy sigue teniendo el mismo éxito que cuando estuvo al aire. Sus personajes son queridos por todas las generaciones y no solo es divertida, sino que marcó tendencias y estilo principalmente entre las mujeres con sus looks y peinados.

Sin duda, una de las referentes de la moda es Rachel Green (Jennifer Aniston), una aficionada de la ropa de marca y las últimas tendencias. Incluso, en el final de serie, terminado trabajando como ejecutiva en Ralph Lauren. Pero Monica Geller (Courteney Cox) y Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) no se quedan atrás, cada una con sus estilos propios.

El famoso corte de pelo "The Rachel"

El corte de pelo que le hicieron a Jennifer Aniston para la primera temporada de Friends fue furor a nivel mundial y las mujeres demandaban a las peluquerías para que les quede igual que a Rachel Green. Se trata de un corte por los hombros, rebajado por todos lados y raya al costado.

Pero a diferencia del público, a Jennifer Aniston no le gustaba el corte de pelo y no lo mantuvo a lo largo de la sitcom. "Creo que fue el corte de cabello más horrible que he visto. Lo que realmente quiero saber es, ¿cómo esa cosa tiene patas? Digamos que no soy una fanática de cortes de cabellos cortos y en capas, así que no amo esa parte en particular", dijo en una entrevista hace años.

Remeras debajo de vestidos

Este estilo fue usado por las tres amigas. Fue una tendencia que se mantuvo el último tiempo y se trata de una remera manga corta o larga básica debajo de un vestido de breteles finos.

Vestidos orientales

Rachel Green fue el personaje que más estilo tuvo respecto a la moda y que con las décadas aún se mantiene vigente. Uno de los outifts más recordados, que al día de hoy se sigue usando, es el vestido oriental que usó para la despedida de soltera de su amiga Phoebe.

Boina francesa

Monica Geller usó en las primeras temporadas una boina francesa, o berret, espectacular para el invierno, que la maison francesa Dior puso de moda a principios de 2017.

Jeans y camisas

Monica es la más clásica de las tres amigas y priorizó siempre la comodidad: un buen jean y remeras o camisas. Estilo clásico y simple sigue siendo tendencia hasta hoy y nunca pasará de moda.

Mono denim

Los monos se volvieron a usar hace un par de años nuevamente, pero ya lo había hecho Rachel Green. Y no solo eso sino que se adelantó a la moda actual: usó un mono denim que es furor entre las elecciones más cómodas.