8 recetas que robamos de Friends para que quedes de lujo con tus invitados

Friends no se destacó solo por sus chistes o sus personajes tan queridos, sino que también fue material para publicar un libro de cocina llamado "Friends: The Official Cookbook" ("Friends: El libro oficial de cocina"). Allí, incluyeron todas las recetas clásicas de la serie como el pastel de carne de Rachel o las galletitas de la abuela de Phoebe.



El libro se publicó el 20 de septiembre del 2020 y se puede conseguir por Amazon a 26,99 dólares. Para su lanzamiento, Warner Bros autorizó a la chef Amanda Yee a publicar 176 páginas de una parte de la que poco se habla: la comida. Si bien en la serie los platos salen mal, la experta difundió las recetas para que sea comibles y los fanáticas puedan deleitarse con las comidas de sus personajes preferidos mientras ven la serie.

Fuente: Amazon

"Muchas de las recetas de este libro de cocina se dan en cantidades lo bastante grandes como para compartir con los amigos y la familia. Además, reflejan los gustos personales de cada uno de los personajes de Friends (y muchos personajes secundarios)", dijo Yee.



Además agregó: "Algunas de las recetas de Monica muestran su talento como chef, algunas de las de Rachel incorporan ingredientes más refinados, acordes a la familia acomodada de la que procede, y las de Joey son platos deliciosos que gustan a todos. Aunque cada receta es distinta, todas tienen por objetivo reunir a la gente para disfrutar de su mutua compañía".

Fuente: Amanda Yee

El libro cuenta con un total de 70 recetas inspiradas en la serie en general, aunque hay 8 de ellas que representan a momentos significativos:



Bocata de albóndigas de Joey

Capítulo en el que Phoebe está de novia con un policía. Joey, Chandler y Ross salen con el sujeto a patrullar y Joey lleva una bocata de albóndigas. Escuchan un disparo y Joey se abalanza sobre Ross para protegerlo, pero resulta que estaba cuidando su comida.

Triffle de carne de Rachel

En el capítulo 9 de la sexta temporada, Rachel se ofrece a cocinar por el Día de Acción de Gracias un típico postre inglés. Tuvo tanta mala suerte que las hojas del libro de cocina se pegaron y al postre le termino poniendo carne.

Fajitas abrasamanos de Ross

Luego del viaje a Barbados, Ross descubre que Joey y Rachel están saliendo y decide invitarlo a cenar junto a su pareja Charlie, una paleontóloga. Esa noche prepara margaritas y sus conocidas fajitas mexicanas.

Pavo asado

El pavo asado es la especialidad de Monica en el Día de Acción de Gracias y Amanda Yee no dudó ni un segundo en escribir la receta de esta comida tan típica de los norteamericanos para este día festivo.

Fuente: Instagram Amanda Yee

Festín de salchichas al vecino feo desnudo

En el departamento de Monica tienen un vecino del edificio de enfrente que siempre está desnudo. En un capítulo creen que esta muerte porque no se movía y lo tocan con un palo puntiagudo de lejos, hasta que se mueve y celebran que está vivo. En honor a él preparan salchichas con varias guarniciones.

La humificadora

Monica utiliza las sobras del pavo de Acción de Gracias y Ross afirma que prepara los mejores bocadillos. Lo que hace es utilizar una rebanada extra de pan bañado con mucha salsa a lo que Ross llama la humificadora.

Sopa de fideos

Joey tiene que hacer una comercial de sopa de fideos. En sus línea solo tenía que decir"Mmm... sopa", pero él dice todo el tiempo "Mmm... sopa de fideos".

Tarta dulce

Cuando el departamento de Rachel y Phoebe se incendia, esta última se va a vivir con Monica, y en un momento esta última le pegunta por un olor extraño que llegaba desde el pasillo: "¿Te molesta ese olor? Si te molesta, dímelo, haré una tarta para disimularlo".