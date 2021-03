Entre todos los éxitos de Gilberto Santa Rosa conocido como “El Caballero de la Salsa”, se pueden destacar 5 canciones que se convirtieron en “clásicos” desde sus inicios con Willie Rosario y en su carrera como solista.

Cabe destacar que la gran mayoría de sus éxitos fueron composiciones del panameño Omar Alfanno. Entre ellas se pueden recordar “Conciencia” y “Que alguien me diga” que de seguro muchos recordarán como “Vivir sin ella”.

Todos ellos son temas que llevaron al puertorriqueño a la cima y la fama internacional en el mundo de la salsa.

Así también, se recuerda uno de los momentos más emblemáticos junto a Franco De Vita en la grabación de “Traigo una pena”.

Las 5 canciones de Gilberto Santa Rosa más exitosas de su carrera

1. “Que Alguien Me Diga” es una de las historias que más se recuerdan entre todos los éxitos de Gilberto Santa Rosa. Esta canción inicialmente fue compuesta por Alfanno para el grupo “Son By Four”, pero Santa Rosa inmediatamente al leer su letra sintió que le quedaba perfectamente a él y estas fueron sus palabras: “Cuando yo oí los primeros acordes de la canción, me levanté, agarré el casete y dije: ‘No señor, esta canción es pa’ mí…”, y me la robé… Les dije a los muchachos de Son By Four: ‘Perdonen, muchachos, pero estas canas se respetan”.

2. Otra de las canciones es “Vivir sin ella” y pertenece a la producción discográfica “Punto de vista”. Fue otro de los grandes y destacados éxitos de Gilberto Santa Rosa. También pertenece a la autoría de Omar Alfanno y terminó sumándose una vez más a los hits del “Caballero de la Salsa”.

3. Dentro de los “clásicos de la salsa” también está la canción “Conteo Regresivo”. Fue una composición del cubano Juan José Hernández Doejo y que Gilberto decidió incluir en su álbum llamado “Contraste” en el 2007.

4. Otra composición que pertenece al puertorriqueño Javier Montes Quiles es “La agarro bajando”. Es una canción que Santa Rosa interpretó desde el primer momento de manera excepcional en uno de sus discos llamado “Intenso” del año 2001.

5. Por último, pero no por eso uno de los clásicos más escuchados de Gilberto Santa Rosa, está la canción “Conciencia”. Esta también tiene la autoría de Omar Alfanno en el álbum “Perspectiva” en el año 1991.

A sus 24 años de edad organizó su propia orquesta e inició su carrera de cantante. Fue capaz de derramar todo su talento tanto en interpretaciones salseras como en boleros. Gilberto Santa Rosa es simplemente el caballero de la salsa. ¿Tú qué canción recuerdas?