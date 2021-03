Lo confesó: Scarlett Johansson reveló la razón por la que casi no se suma a “Black Widow”

Scarlett Johansson contó cómo fueron sus primeras impresiones cuando fue convocada para interpretar a una de las figuras del Universo Marvel. Gracias a su impecable interpretación como “Black Widow”, se ha ganado el corazón de los fanáticos y del público exigente de los comics.

La intervención de su personaje “La viuda Negra”, en la saga de “Los Vengadores”, despertó mucho interés entre los seguidores de la historia de aventura fantástica, por lo que se realizó una película sobre el personaje. El film de “Black Widow”, está listo pero aún no se estrena en la pantalla grande porque la pandemia cambió las condiciones, y la idea que tenían los realizadores. Pero para sorpresa de los fans, hay una nueva fecha de estreno y es el 9 de Julio, tanto para cines como para Disney Plus.

Durante una entrevista, la actriz reveló que no estaba segura de personificar a la heroína por algunos motivos profesionales, y porque no se sentía cómoda usando trajes ajustados de superhéroe. Scarlett no se sentía compatible con el perfil de “Black Widow”, que los fanáticos esperarías y fue lo que la hizo dudar por mucho tiempo.

Con el correr de las filmaciones, Johansson se sintió capaz y segura de lo que estaba haciendo, según lo informaron algunos medios de espectáculos como la revista Glamour. La blonda de Hollywood también habló con la revista “The Gentlewoman”, y dijo: “Es que me parecía que la idea de ver a un grupo de actores enfundados en el vestuario de estos superhéroes iba a desembocar en desastre. Quizá no en desastre; pero, pensaba que la gente se quedaría diciendo: '¿Pero qué es esto?”.

Fuente: Instagram Black Widow

Sin embargo, también apuntó cómo se dio cuenta que sí estaba en el lugar correcto: “Cuando rodamos esa escena de 360 grados en la que aparecemos preparados para combatir la invasión, entre los escombros de Grand Central. Cuando nos enseñaron el resultado, creo que ahí todos tuvimos muy claro que, después de seis meses de trabajo, la cosa iba a funcionar. Fue muy emocionante”.