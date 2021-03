Adria, la hija de Ricardo Arjona, deslumbra a Hollywood

Adria Arjona no solo es una de los 3 hijos del cantautor más reconocido de Latinoamérica Ricardo Arjona. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de abril de 1992. Es hija del primer matrimonio del cantante con la modelo puertorriqueña Leslie Torres.

Vale recordar que aunque el guatemalteco es muy discreto -cuando se trata de su vida privada-, se conoce que es papá de 3 hijos: Adria, que de a poco se fue abriendo paso al mundo de la actuación deslumbrando Hollywood, Ricardo Jr y el pequeño Nicolás.

Adria deslumbra a Holywood

La joven hija de Arjona deslumbra hace tiempo con su belleza en las redes sociales. Siempre supo que quería ser actriz. Se considera muy tímida desde pequeña, sin embargo en su primer día de actuación no paró de hablar hasta que se dio cuenta que se enamoró de la profesión.

En la revista Vanity Fair, precisamente en el año 2019 fue entrevistada y mencionó: "Recuerdo que mi padre me dijo que intentara actuar porque necesitaba una salida creativa. Era muy tímida y todavía lo soy, pero en el primer día de clase de actuación, de repente estaba hablando y levantándome más alto y me enamoré".

Con apenas 20 años Adria protagonizó su primer cortometraje y recuerda: “Lo único que sabía era que tenía que estudiar actuación, tenía ese gusanito metido y sigue vivo hasta hoy. Claro que mi papá me ayudó; no obstante, el mejor regalo que me dio fue el no dármelo todo. Eso me enseñó a luchar, a ser trabajadora".

Su ascenso fue meteórico. En poco tiempo consiguió su primer papel principal en la pantalla chica gracias a "Emerald City" la serie dramática de fantasía con una única temporada. Al año siguiente grabó para la comedia "El alma de la fiesta" y así fue su camino imparable e separado de ser la “hija de Ricardo Arjona”.

Al momento se conoce que lo que sigue para Adria Arjona es que en los próximos proyectos habrá 2 grandes producciones. La primera será la película de Marvel, en la que compartirá su participación al lado de Jared Leto. La segunda es Andor, una serie de Rogue One en una historia de Star Wars junto al mexicano Diego Luna.

Adria dejó claro que no se conforma solamente con ser la hija de Ricardo Arjona porque ya -desde hace tiempo- se abre paso por su cuenta en Hollywood. Mírala cómo sorprendió a todos con sus fotos en traje de baño.