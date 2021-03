“Dios santo bendito”: el video de Evaluna Montaner que produjo la reacción de su padre

Evaluna Montaner sigue disfrutando del éxito de su más reciente canción “Machu Picchu” que solamente en la plataforma YouTube cuenta con más de 30 millones de reproducciones. Atrás parecen haber quedado la controversia que generó el tema musical en sus fans peruanos, que alegaban que ni la letra de la canción ni el vídeo tienen nada que ver con esta maravilla del mundo.

Esta semana Evaluna le dedicó un tierno mensaje a su marido Camilo por motivo de su cumpleaños número 27. “Aquí un mini álbum de fotos del cumpleañero. @camilo 🐝 Bendigo tu vida mi amor. Ha sido un privilegio enorme estar cerquita tuyo para celebrar 6 cumpleaños. Le doy tantas gracias a Dios por permitirme estar en primera fila para ver todo lo que Él ha hecho en ti y contigo. Me enseñas todos los días cómo dejarme sorprender de Él con las cositas chiquititas. Gracias por eso. Estoy tan orgullosa de ti!!!! Feliz cumple pochito. Gracias por amarme. ⚡️🌛”.

En las últimas horas, Camilo compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En el mismo se puede observar a Evaluna Montaner bailando en una habitación al ritmo de la mencionada canción. Como es costumbre la cantante venezolana lució un look muy relajado compuesto por un top manga larga y un holgado pantalón de color negro. Además, la también actriz complementó su look con un colorido pañuelo en su cabeza y un delicado make up.

Este video que tiene como principal protagonista a la pequeña integrante del clan Montaner se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 838 mil corazones en tan solo unas horas.

Por último, la viral grabación obtuvo una inmensa cantidad de comentarios de parte de los followers del colombiano. Donde una vez más se destacó el comentario de su suegro, Ricardo Montaner: “Dios santo bendito Heredaste mis cualidades para la danza” fue el cómico mensaje del cantante que se llenó de likes.