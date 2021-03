¿Madonna, Lady Gaga y Gwen Stefani pueden ser primas? Averígualo aquí

Hace tiempo circulan en internet las versiones que aseguran que Madonna, Lady Gaga y Gwen Stefani son parientes lejanas ¿Qué hay de cierto en esta teoría? ¿Puras especulaciones o datos verosímiles? Veamos.

La pura verdad

En principio, el genealogista de las celebridades Chris Child asegura que luego de varios meses de investigación, tiene pruebas para confirmar que Madonna y Lady Gaga son primas lejanas.

Ambas son italoamericanas y según el Daily Mail las dos diosas pop comparten origen familiar. Ambas provienen de una pareja de granjeros que emigraron de Francia a Québec, Canadá cerca del año 1600.

El investigador reconstruyó los árboles genealógicos a lo largo de 300 años de ambas para llegar a la conclusión de que las dos pertenecen a esta familia franco-canadiense.

Los documentos más antiguos que lo prueban son los obtenidos de los sacerdotes de Quebec entre 1600 y 1900. Pero la reina del pop, que a simple vista tiene mucho en común con Lady Gaga desde su apariencia física hasta sus increíbles performances sobre el escenario y su singular manera de romper con todos los moldes en su actividad artística, también tiene otro parecido.

Gwen Stefani, la ex No Doubt, también sería pariente de la legendaria Madonna, y por ende, de Lady Gaga. La teoría recoge que el tío abuelo por parte de madre de Gwen se apellida Ciccone, igual que la cantante de Like a Virgin.



Hubiera sido lindo y es creíble pero ella misma desmintió esta información en una entrevista con el medio WIRED, contando por qué tanta gente cree que eso es verdad.

Admite que ambas tienen ascendencia italiana, pero opina que eso no es suficiente prueba del parentesco y que el apellido en común no le parece prueba contundente para decir que son primas lejanas.

Por ahora, ningún investigador se ha puesto a confirmarlo, por lo cual no se puede desmentir ni afirmar.



¿Qué dice Madonna sobre esto?

Corría el año 2005 y Madonna tenía el mundo a sus pies. A punto de lanzar Confessions On The Dance Floor con el famoso sample sobre la canción de Abba que luego fue un éxito, otorgó una entrevista a Evening Echo News.

El medio le preguntó sobre Gwen Stefani y ella ironizó: “Stefani me copia de muchas maneras - dijo-. Me roba ideas, Está trabajando con mucha gente que trabaja conmigo. Está casada con un británico, es rubia y le gusta la moda“.

Pero, tranquilos, la rivalidad no es tal. “Creo que ella es dulce y talentosa“ dijo luego de asegurar que no le importa en realidad para nada.

Pero entonces ¿sí es prima de Lady Gaga?

Según una investigación de la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra, Lady Gaga y Madonna sí serían parientes: primas en noveno grado.

Aunque ninguna de las dos cantantes hiper exitosas se pronunció hasta ahora sobre el tema, la protagonista de Nace una Estrella junto a Bradley Cooper opinó sobre su parecido con Madonna: “Ambas somos mujeres italoamericanas, empezamos en el underground de Nueva York y triunfamos cuando nos teñimos de rubio“.

Sin embargo, luego disparó: “Creo que lo que más compartimos es que las dos somos intrépidas, tenemos mucho nervio“.

¿Hay rivalidad y envidia entre Lady Gaga y Madonna?

Aunque la cantante de Vogue no hizo declaraciones sobre el lazo sanguíneo que tendría con la autora de Shallow los medios suelen enfrentarlas.

En 2012 durante su gira MDNA Tour la reina del pop realizó un mashup de su canción Express Yourself con Born This Way de Lady Gaga, en respuesta a una supuesta similitud entre las canciones.

La prensa lo presentó como un gesto de rivalidad ¿será correcta esa interpretación?

Al día siguiente, Lady Gaga ganó un premio Oscar por mejor canción original por Shallow, tema del remake de Nace una Estrella (2018). Y claro, fue invitada al afterparty que suele hacer Madonna en donde se mostraron super amorosas y tiernas en fotos que luego dieron la vuelta al mundo.





Más allá de parecidos o parentescos, sin duda las tres cantantes se aprecian y respetan. Bien por ellas, primas o no.