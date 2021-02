“No me puedo parar sola”: la hija de Luis Miguel contó las terribles consecuencias de su accidente en la nieve

Los fans de Michelle Salas, la modelo de 31 años de edad, acostumbraban a verla activa en sus redes sociales con más de 1 millón de seguidores. Hacer ejercicio, yoga, viajar por diferentes lugares y compartirlo con sus followers, eran sus mayores pasatiempos. Lamentablemente, la hija de Luis Miguel tendrá que estar 9 meses en reposo luego de sufrir un accidente en la nieve.

"No soy de compartir este tipo de noticias pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil", dijo Michelle hace semanas en sus redes.

Días atrás, la hija de Stephanie Salas fue operada en los ligamentos de una de sus piernas con una técnica que en español se conoce como “pata de gallo”. Debido a ello tendrá que permanecer inactiva y sin hacer ejercicio durante 9 meses. Como si eso fuera poco, y como parte de su tratamiento, debe recibir 10 inyecciones en el estómago.

En las últimas horas, y tras unos días de estar fuera de las redes, Michell comunicó a sus seguidores: “Me desconecté por completo porque no tenía cabeza para nada más, no tenía ganas; psicológicamente también es un reto muy grande, sobre todo cuando estás acostumbrada a ser una persona activa, que le gusta moverse, que le gusta estar todo el tiempo de arriba para abajo”.

“Es un antes y un después, es un parón en tu vida que llegó de la nada, fue un accidente que en un segundo me cambió todo. Y estoy agradecida y, obviamente, me considero una persona con suerte, ya que me pudo haber pasado cualquier otra cosa, pero eso no quita que me esté costando mucho trabajo y que de verdad cada día sea un reto y un enfrentamiento contigo mismo”, fueron las palabras de la hija de Luis Miguel en un tono notablemente triste.

Y agregó: “Me operé el martes… Y estuve internada dos días en el hospital… No les quiero mentir, la pasé muy mal… Ni siquiera es por el umbral del dolor… Mi cirugía salió espectacular, porque el doctor que me operó es una eminencia en el tema de las rodillas, de los ligamentos…En mi caso (la recuperación) ha sido muy dolorosa”. No más animada, pero con un poco de resignación, Michelle añadió: "El lunes tengo cita con el doctor para ver cómo va todo esto".