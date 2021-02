"Me sentí avergonzada": la fuerte confesión de la actriz de “Matilda”

La película que se convirtió en un clásico familiar, le brindó infinitas alegrías a muchos espectadores durante décadas. Sin embargo, detrás de la ficción se escondían las miserias de Hollywood. Así lo comentó la protagonista de la película estrenada en los ’90, Mara Wilson.

Se conocen muchas historias tristes y abrumadoras de los niños que triunfaron en la pantalla grande. En el caso de Mara Wilson, a sus 9 años le tocó personificar a Matilda, y su popularidad se hizo incontrolable. Ella misma contó que sufrió la fama, por culpa de personas que la difamaron y ensuciaron su imagen.

Mara Wilson publicó una columna de opinión en el New York Times, hablando sobre el lado oscuro del éxito de los niños en la industria del cine. Allí reflexionó sobre los aspectos de abuso, y de acoso por parte de los medios y el público.“Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo fue cuando lo hicieron los hombres de 50 años. Incluso, antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con photoshop en pornografía infantil. Me sentí avergonzada”.

El relato no quedó allí, ya que la actriz que ahora tiene 33 años, profundizó en el tema: “Yo sufrí en manos de los medios y del público. Actué en películas familiares y nunca aparecí con nada más sexy que un vestido escolar hasta la rodilla”. También habló del rol de los periodistas: “Desde que tenía seis años, en las entrevistas me preguntaban: '¿Tienes novio?'. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta”.

Por último, y a modo de cierre Mara Wilson, la actriz de Matilda, hizo una reflexión a sus 33 años, sobre la industria del entretenimiento: “Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de filmación. Mi acoso sexual siempre vino de manos de los medios y del público”.