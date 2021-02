Imperdible: esto es lo que hace Shakira cuando todos duermen

Desde hace más de una década Shakira es sinónimo de éxito en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son escuchados por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Por su parte en los últimos días del año pasado, la actual pareja de Gerard Piqué, participó en el tema musical de Black Eyed Peas llamado "Girl like me". El mismo y a dos meses de su lanzamiento posee más de 281 millones de reproducciones en YouTube. En tanto que hoy en día se ha convertido en uno de los videos que más se ha imitado por sus seguidores en las diversas redes sociales, ya que sus pasos de bailes son sumamente vistosos.

Asimismo Shakira, desde hace unas semanas, ha sido noticia a nivel mundial y no solo por cambiar el color de su pelo sino que también se la ha visto muy comprometida con ayudar a los que más lo necesitan. Esto se da a través de fundación llamada "Pies descalzos" que está destinada a colaborar con los niños que en situación de calle en Colombia y el resto de América Latina.

En tanto que con 44 años de edad recién cumplidos, la bella cafetera es dueña de una belleza sin igual y de una figura sumamente tonificada. Esto se debe a que en varias oportunidades la hemos visto practicar diversos deportes extremos como surf y también skate. Esta última práctica la realizó en el video del tema musical mencionado anteriormente. Demostrando así que posee un gran talento arriba de la patineta.

Por otra parte Shakira, una vez más, fue tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo ya que recientemente se viralizó un video de ella donde muestra todo lo que hace cuando sus hijos están en la cama dormidos. El mismo fue compartido en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente fue comentado y compartido por sus seguidores. Además la talentosa artista latina, a dicho posteo, le agregó el siguiente comentario: "This is what happens after a studio session when everyone is asleep 😳!" (Esto es lo que sucede después de una sesión de estudio cuando todos están dormidos).