Las señales que demuestran que Cristian Castro no puede olvidarse aun de Gabriela Bo

Cristian Castro, cantante mexicano de 46 años, se ha caracterizado, además por sus pegadizas letras, de tener muchos romances que trascendieron lo público y se transformaron en mediático. Además, adquirió la fama desde chico al ser hijo de la bella actriz mexicana Verónica Castro.

El autor de temas como “Azul” fue noticia en los últimos días debido a que se declaró fanático de la banda surcoreana BTS y en donde además asistió al último concierto realizado en Estados Unidos. Castro compartió en su cuenta de Instagram una foto donde se lo ve disfrutando del show en California. Rápidamente, la foto se viralizó y fue compartida por las Army, el grupo de seguidoras de BTS.

El hijo de Verónica Castro había sido noticia el pasado mes de septiembre por brindar un emocionante concierto en el Vaticano al Papa Francisco. El cantante mexicano fue elegido entre varios artistas para cantar los poemas musicalizados que escribió el Papa Francisco. Cristian Castro compartió la experiencia por las redes sociales y dijo que fue un sueño cumplido haber estado en el Vaticano y haberle cantado al Sumo Pontífice.

Por otro lado, el hijo del Loco Valdés, reveló que pudo obsequiarle algunos obsequios al Papa Francisco. Cristian Castro contó que le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe. No es la primera vez que el artista canta ante el Sumo Pontífice ya que años atrás lo hizo en su país natal junto a otros cantantes.

Fuente: Instagram

Cristian Castro, estuvo casado un tiempo con la modelo paraguaya Gabriela Bo. Sin embargo, la bella mujer confesó algunos detalles de la vida privada del cantante y admitió que no volvería nunca con Castro donde aseguró que no le interesa tampoco hablar con el mexicano. Pese a que se divorciaron hace tiempo, Castro intenta buscarla para tener algún tipo de vínculo, pero Bo explicó que está casada hace doce años, tiene cuatro hijos y no le interesa saber nada de su ex marido.