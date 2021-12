Los requisitos que puso María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, para conocer una nueva pareja

María Antonieta de las Nieves, conocida por todos por interpretar al entrañable personaje de la Chilindrina en la serie El Chavo del 8, declaró recientemente al programa matutino Sal el Sol que está abierta a la posibilidad de volver a estar en pareja. Luego de estar casada por 48 años con quien fuera su gran amor Gabriel Fernández; la comediante enviudo en 2019 y desde entonces permanece sola. Este jueves tras ser consultada en el programa con respecto a volver a enamorarse, la actriz expresó que estaría dispuesta a encontrar un compañero, pero dejó bien claro los requisitos que ella considera importantes para darse una nueva oportunidad en el amor.

La reconocida actriz goza de un buen momento, en la entrevista brindada a Sale el Sol se la ve esplendida, activa y muy actualizada. Y es que María Antonieta no ha parado un segundo, durante todos estos años, de producir y mantenerse vigente en el mundo artístico. Recientemente fue reconocida con un Récord Guiness a su trayectoria artística, por ser la actriz que más tiempo lleva interpretando un mismo personaje, la Chilindrina; consiguiendo el récord de 50 años, desde los primeros capítulos del Chavo del 8 en 1971 a la actualidad.

La comediante estuvo casada durante 48 años con Gabriel Fernández, casi la totalidad de los años que lleva interpretando su personaje, pero en 2019 su querido esposo lamentablemente falleció y la actriz quedó sola. Al ser consultada por su situación amorosa María Antonieta dijo:” Lo que yo necesito es alguien que este juntitito a mí y que me agarre la mano. Que este él en su casa y yo en la mía ¿para qué? Es absurdo tener alguien así. ¿Para verlo de vez en cuando o de lejesito? No.” Es lógico pensar que la actriz quien ha permanecido tantos años en matrimonio, prefiera un tipo de relación más tradicional; alejada de los nuevos modelos de pareja que son tendencia en estos tiempos.

Fuente: Instagram María Antonieta de las Nieves

Luego, la intérprete de "La Chilindrina" expresó lo que podría considerarse el punto más importante de su requerimiento para poder darle la oportunidad a alguien a entrar en su vida amorosa; el buen humor. “Primero me tendría que caer muy bien esa persona y luego ver que es lo que pasa”. Y continuó: “Tendría que ser alguien muy especial y sobre todo que me cayera muy bien. Porque yo creo que no hay nada en esta vida que el humor no lo sobrepase. Puedes querer mucho una persona pero si te cae mal, si no es una persona que te haga la vida llevadera, pues es difícil. Por mucho que quieras a alguien, el día a día con alguien que no te caiga bien debe ser muy difícil" dijo la actriz.

Finalmente tras ser consultada por el uso de aplicaciones para “ligar”, o sea, aplicaciones de citas donde puedes encontrar pareja, la actriz se mostró muy segura acerca de lo que piensa sobre ello y de cómo realmente le gustaría conocer a quien pudiera ser su nuevo compañero de vida. “¡Noooo, no que flojera! ¡Ay no no! Tendría que ser alguien que yo conociera pero en vivo y en directo. Dijo enfáticamente y continuó: “ Y no, no estoy negada porque si dios me llegara a bendecir conociendo otra persona más o menos de mi edad, más o menos de mi forma de mi ser, de mi estilo; no sé a lo mejor si mi animaría. Pero por redes sociales ¡Ay que flojera, no! ¡Ja ja! , dijo la comediante entre risas. María Antonieta se tomó con mucho humor la idea de poder “matchear” en apps de citas. Así que ya saben, quien tenga más o menos su misma edad y su forma de ser pero por sobre todo quien le robe sonrisas a la Chilindrina, tendrá más chances de conquistar su corazón.