Mamá de Eleazar Gómez habló por primera vez de la causa legal que enfrenta su hijo

El amor de una madre puede ser infinito y lamentablemente no siempre ayuda. La madre de Eleazar Gómez habló por primera vez de la situación legal de su hijo intentando dejarlo bien parado. El acto fue arrestado en un contexto de violencia de género en noviembre de 2020 y liberado en marzo de 2021 luego de reconocer el delito, pagar una suma de dinero en concepto de reparación y aceptar 3 años de libertad condicional.

Tefi Valenzuela era la pareja de Eleazar Gómez y fueron los vecinos quienes dieron aviso a la policía luego de escuchar los gritos de auxilio. Así comenzó el peregrinaje del actor por la justicia penal. Ahora su madre intenta ayudarlo a recomponer su carrera artística.

“Lo dejó pobre, imagínate” decía Melissa Sanchez que fue consultada por la suma de dinero que debió pagar Eleazar. “Mucho, no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante” respondió a las cámaras de Venga la Alegría. Y en un acto reflejo Melissa le tiró un salvavidas de plomo a su hijo justificando la violencia que ejerció sobre Tefi Valenzuela.

“Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie” explicaba la madre del actor justificando a su hijo. Luego dejó en claro que no la perdonaría a Tefi diciendo: “¡Obviamente!, ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios […] le quiero… mejor no digo qué le quiero hacer…”.

Fuente: Instagram Eleazar Gómez

“El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien… algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó” relataba respecto a las primeras impresiones que tuvo de la modelo. Aparentemente la señora no está dispuesta a “perdonar” a Tefi Valenzuela. ¿Será que tiene algo que perdonarle?