La oscura confesión de Salma Hayek que da la vuelta al mundo

Casualmente la incisiva conducta Ellen DeGeneres dio en la tecla con un tema que dio para hablar. Casi al pasar le pregunta “Tu casa, de la que te hablamos, en Londres, ¿está embrujada?”. Y Salma Hayek responde: “Digamos que estaba embrujada, creo”. Sorprendida entonces profundizó sobre el tema, llegando a hacerle preguntas inclusive a Valentina Paloma Pinault, su hija de 14 años que la acompañaba en el programa.



Y es que Salma se encuentra promocionando sus dos películas, Eternals y House of Gucci, donde interpretó a “Ajak” y “Giuseppina ´Pina´ Auriemma” respectivamente. Como es habitual entre los artistas, las visitas a los distintos medios de comunicación redundan en beneficio para sus trabajos, pero ahora la actriz terminó promocionando su mansión londinense embrujada.



Continuó entonces la conductora preguntando por la mansión embrujada. Bromeando preguntó si en realidad no se animaba a asegurar que su mansión estaba embrujada porque tiene gente trabajando allí, a lo que Salma Hayek respondió: “Exacto, yo no quiero que mi personal se vaya”, comentó la azteca.

Fuente: Instagram Salma Hayek



Profundizando decía: “Quiero decir, no vi esto, pero un guardaespaldas ya no quería trabajar allí porque el piano tocaba solo”. Entre los fenómenos paranormales hay luces que se prenden y apagan; puertas y ventanas que se abren y cierran solas y aseguran para los incrédulos que han hecho las pruebas en momentos donde no hay viento que pueda provocar estos fenómenos.



Su hija Valentina nació de su relación con el francés Francois-Henri Pinault. Presente en el programa fue preguntada por Ellen: “¿Has visto fantasmas?”. Y respondió con simpatía “Sí, bueno, como dos veces”, reveló Valentina. “Pero mucha gente en la casa lo ha visto”, aseveró Hayek sobre lo dicho por su hija.