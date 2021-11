Julia Roberts anunció una feliz noticia

Sin lugar a dudas una de las actrices más importantes de Hollywood es Julia Roberts que con 53 años de edad ha sido reconocida por sus grandes papeles en la industria del cine y ha demostrado que es dueña de un gran talento. Además a esto se le suma que la brillante rubia posee una gran belleza que a diario cosecha seguidores en todas partes del mundo.

Por su parte la protagonista "Mujer bonita" se hizo conocida en la década del '90 con actuaciones que la llevaron a ser nominadas a grandes premios de todo tipo. Uno de sus logros más importantes fue el que consiguió en 1999 cuando se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año por los distribuidores estadounidenses, gracias a los éxitos de Notting Hill y Runaway Bride, manteniendo el liderato femenino durante diez años hasta que Sandra Bullock lo consiguió en 2009.

Sin embargo su premio más importante fue cuando ganó el Oscar en el año 2000 por su actuación en la película Erin Brockovich. La misma fue dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por espectacular rubia. Por su parte este largometraje es una dramatización basada en la historia verídica de Erin Brockovich-Ellis, una activista ambiental que logró una importante victoria judicial contra la Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Claramente esta gran fama que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan con millones de likes y miles de comentarios elogiando lo bien que se ve a sus 53 años de edad como así también de todo lo que publica.

En esta ocasión dio una de las noticias más hermosas de su vida. Es que a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto de sus gemelos cuando eran bebes. Claramente esta publicación enamoró a todos sus fans que les dejaron mensajes sumamente amorosos. Además a esta publicación Julia agregó un comentario que dice: "17 of the Sweetest years of life " (17 de los años más dulces de la vida). Sus nombres son Hazel Patricia Moder y Phinnaeus Walter Moder.