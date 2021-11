Cuál es la nacionalidad de Altaír Jarabo y de dónde viene su familia

Hace muchos años que Altaír Jarabo comenzó su carrera como actriz. Podríamos empezar a nombrar un sin fin de telenovelas de las cuales formó parte, pero seguramente nos sería difícil recordar cuál fue su primer trabajo por una razón muy simple: ¡Tenía tan solo 8 años!

Vamos a comenzar por el principio, Altaír Jarabo nació el 7 de agosto de 1986 en la Ciudad de México. Desde muy chiquita estuvo rodeada de todo lo que implica el mundo de la televisión pues sus padres, Salvador Jarabo y Alba García, son escritores de guiones de telenovelas.

Fueron ellos quienes decidieron que la pequeña niña de tan solo 8 años formara parte de “El peñón del amaranto”, una telenovela que se transmitió por TV Azteca en 1993. Esa fue su primera experiencia y la única por muchos años.

"Lo primero que hice fue a los 8 años una novela que se llamó El peñón del amaranto y lo decidieron mis papás y después de esa no hice nada, como hasta el 2002", comentó Altaír Jarabo. "Escribieron esa telenovela y muchas otras para Televisa pero se produjo esa de una manera muy especial, tuvo éxito y ahí participé yo".

Uno de los mayores éxitos que escribieron los papás de la flamante esposa de Frédéric García fue “Cuento de Navidad”, una historia que protagonizó Fernando Colunga en 1999. Después de eso comenzaron a adentrarse en otras áreas, como los efectos especiales, y poco a poco sus carreras se fueron alejando de la industria.

Altair Jarabo y Frédéric García

La familia de la antagonista de la telenovela “Que te perdone Dios” se agrandó este año cuando la actriz se casó con Frédéric García, un empresario francés que vive hace muchos años en la Ciudad de México.

Al principio de su relación fueron muy criticados por la gran diferencia de edad, se llevan unos 20 años. Algo que a ella nunca le molesto sino todo lo contrario, pues le encanta tal cual es. Incluso ella ve la diferencia de edad como algo positivo.

Después de un corto noviazgo decidieron que estaban listos para pasar el resto de sus vidas juntos. No necesitaron esperar pues el amor y la atracción fue algo casi instantáneo.

“Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, dijo Altaír Jarabo al anunciar su compromiso.

Por el momento los enamorados no tienen planes de tener hijos, aunque no lo descartan en un futuro. Mientras tanto planean disfrutarse mutuamente compartiendo todo el tiempo que les sea posible y que sus carreras profesionales les permita.

¿Conocías estas curiosidades en la vida de Altaír Jarabo?