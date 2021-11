Por qué Thalía nunca fue nominada a un Grammy

Desde hace varios años, Thalía es una de las figuras más queridas y aplaudidas del mundo del espectáculo. Con su protagónico en la Trilogía de las Marías, la intérprete se ganó el cariño del público latinoamericano.

Sin embargo, la mexicana demostró que no solo posee talento para la actuación sino también para la industria musical. De esta manera, la actriz se encargó de interpretar los temas musicales de los exitosos melodramas.

Asimismo, también lanzó sus propios álbumes repletos de canciones sorprendentes y pegadizas. La cantante se destacó con temas melódicos y también con temas perfectos para bailar. Así, demostró ser una artista versátil y con mucha personalidad.

A pesar de la fama que consiguió en diferentes países del mundo, Thalía nunca subió al escenario para aceptar un premio Grammy. ¿Por qué será que nunca fue galardonada en estos importantes premios de música?

Thalía nunca recibió un Grammy: ¿Por qué?

A diferencia de otros artistas de la industria musical, Thalía recibió varias nominaciones durante su carrera como cantante. Sin embargo, la famosa actriz no tuvo la oportunidad de subir al escenario y aceptarlos.

En total ha tenido seis nominaciones: Mejor Álbum Pop Vocal Femenino (2001), Mejor Álbum de Banda (2002), Mejor Álbum Pop Vocal Femenino (2003), Mejor Álbum Pop Vocal Femenino (2006), Mejor Video Musical Versión Larga (2010) y Mejor Álbum Infantil (2014).

Cabe resaltar que en el 2019 recibió el galardón por Premio de la Presidencia. Sin embargo, en esta categoría los intérpretes no compiten contra nadie y lo reciben debido a su exitosa trayectoria musical.

Por ende, aunque tenga un Grammy en sus manos, no lo recibió tras competir con otras celebridades. Debido a que la cantante fue premiada por su trayectoria, muchos fanáticos no comprenden por qué nunca ganó en las categorías donde fue nominada. Fuente: Soy Carmín

Lo cierto es que no hay un motivo en particular. Durante los años en que fue nominada a los premios, la Academia decidió priorizar el trabajo de otras artistas que estuvieron compitiendo contra ella.

Se podría decir que no fue su momento. Sin embargo, aunque Thalía no ganó en ninguna de las categorías, su carrera siempre fue un sensacional éxito. De esta manera, queda en evidencia que los premios no definen al artista, sino su talento y cariño del público.

En cuanto a su relación con la Academia, la cantante mexicana siempre los trató con respeto y asistió al evento cada vez que fue invitada. Sin ir más lejos, en la última edición del Latin Grammy 2021, la intérprete se lució con un vestido de princesa.

¿Crees que Thalía se merece un Grammy?