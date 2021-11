Greeicy Rendón enseño su perfecta figura y sacudió la red

Greeicy Rendón rememoró su primera frustación musical durante el podcast "AutoStarTV" en dialogo con Andres Wilches. La misma data de una anécdota de hace más de 15 años.



“Yo me presenté en el 2006, fue la primera vez que me presenté en el Factor XS; los tres -jurados- me dijeron ‘no’. Al siguiente año (…) yo no quería volver, pero mi hermana dijo ‘vení, preséntate, ¿por qué no lo intentás?’ y yo dije que no, seguro me vuelven a decir que no; pero le hice caso, me presenté y ese fue mi trampolín” señaló Greeicy.



Hace unas horas, Greeicy Rendón compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura ante la cámara. La oriunda de Cali, Colombia lució un bikini estampado. Además, la latina complementó su look con su cabello suelto y su rostro al natural sin una gota de maquillaje.



Un simple emoji de pez tropical fue el corto epígrafe que eligió Rendón para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Mike Bahía se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.3 millones de corazones. Además, el posteo de la bella latina recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles followers, quienes resaltaron su espléndida figura física.

