Qué está pasando entre Laura Zapata y Yolanda Andrade

Después de que Yolanda Andrade hiciera una polémicas declaraciones, Laura Zapata salió con uñas y dientes a decir todo lo que pensaba de lo que había dicho la conductora y decidió ‘ponerla en su lugar’.

Todo comenzó hace unos días atrás cuando la conductora de MoJo a través de un Instagram Live que hizo a través de su cuenta confesó que había tenido una relación amorosa con ‘una cantante muy guapa que había pertenecido a un grupo musical’. Automáticamente los seguidores se volvieron locos y comenzaron a lanzar nombres.

Muchas personas aseguraron que se trataba de Thalía, ya que es una amiga muy cercana de Yolanda Andrade, es bonita y fue parte de Timbiriche. La conductora sin decir ningún nombre solamente esbozó decir: ‘le atinaron’.

Polémica entre Yolanda Andrade y Laura Zapata

Al escuchar todos los dichos de la actriz oriunda de Culiacán, Laura Zapata utilizó su cuenta de Twitter para defender a su hermana Thalía de sus dichos:

“¡Vomitiva la fulana! Pobre no tiene qué hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban”.

Estas declaraciones, sumadas a otras que vinieron posteriormente, llevaron a Yolanda Andrade a interponer una demanda a la hermana mayor de Thalía. Cuando esta se enteró que tendría que ir a la justicia solamente atinó a decir:

"Que me demande, yo no dije ninguna mentira, quiere tapar lo que yo dije con la supuesta demanda, que me demande, pero más bien que platique de lo que tiene que platicar".

A todo esto, Yolanda no se quedó callada y le respondió: “Laura Zapata se encontró con un espejo, pasó por ahí y se vio reflejada y dijo todo eso, ella es lo que es: ella es nociva, complicada, es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiso. De verdad, pobrecita mujer, qué feo que no te quiera nadie”.

Cabe destacar que si ha sido muy buena amiga, incluso todavía lo es, de la esposa de Tommy Mottola, por lo que conoce de muchos conflictos internos que han existido dentro de la familia.

Por lo visto esto recién comienza y hay pelea para rato. ¿Y tú?¿De qué lado estás?