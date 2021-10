Este fue el conmovedor mensaje de Pepe Aguilar a Ángela Aguilar por su cumpleaños 18

Pepe Aguilar decidió realizar un sentido y emocionante posteo a su hija menor por su cumpleaños. Su adolescente hija cumplió, este viernes, 18 años. El cantante y empresario mexicana de 53 años decidió subir una tierna foto junto a su pequeña y talentosa descendiente.

“Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y como has llegado a eso, es un lujo guiarte, APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional” fue la primera parte del extenso texto que eligió Pepe Aguilar de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en su cuenta oficial de Instagram.

“Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien. Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha…….y apenas estamos comenzando!! FELICES DIECIOCHO 18 Hijita !!!!! (YA ESTAS RUCA !!! ) Y LA MEJOR MANERA DE FESTEJAR UN CUMPLEAÑOS ES TRABAJANDO !!! Por eso te quisimos dar de regalo el que tengamos un concierto en Atlanta el día de hoy finalizó Aguilar.

En la fotografía, subida a la red de la camarita, se puede ver a Pepe abrazado junto a Ángela Aguilar en pleno show musical en vivo. Recordamos que ambos artistas estarán presente esta fecha en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Fuente: Instagram Pepe Aguilar

Como era de esperarse este posteo que tiene como principales protagonistas a parte de la dinastía Aguilar se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 56 mil corazones. Además, este posteo recibió cientos de comentarios de cariño y apoyo de parte de sus más fieles followers hacia su emotivo post.