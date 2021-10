Las 5 casas más caras de la historia vendidas por un famoso

El universo de Hollywood se configura por cientos de factores particulares y una de las aristas más llamativas se centra en la danza de millones de dólares que está en juego. Los contratos se sellan con cifras descomunales, lo que a su vez eleva el estilo de vida de los famosos.

En esa cotidianidad opulenta, repleta de lujos y excentricidades, uno de los ámbitos más atractivos para el público se basa en las casas de las celebridades, que suelen tratarse de propiedades de tamaños gigantescos y un costo elevadísimo. Las transacciones inmobiliarias están a la orden del día y muchas involucran a un vendedor y un comprador famoso.

Levine a Ellen DeGeneres

El líder de Maroon 5 se dio el gusto de vivir varios años en la zona de Hollywood Hills en una propiedad que ostentaba un tamaño de 9200 metros cuadrados, dentro de los cuales se erigían nueve dormitorios, piscina y hasta una casa para invitados.

Ese lugar maravilloso se convirtió en una de las operaciones inmobiliarias más caras, ya que la animadora de televisión Ellen DeGeneres sintió atracción por la mansión y pagó 45 millones de dólares. Claro que esta famosa dispone de un historial en el mundo de la compra y venta, porque ha intervenido en transacciones de más de veinte propiedades en los últimos veinte años.

John Travolta a Scooter Braun

El memorable John Travolta encontró su lugar en el mundo con su mansión de 2700 metros cuadrados y una ambientación de estilo español. En ese rincón privilegiado disfrutó de las beldades junto a su esposa Kelly Preston desde 1997, con las comodidades de una propiedad compuesta por diez dormitorios y diez baños, por ejemplo.

No obstante, el protagonista de Pulp Fiction decidieron desprenderse de su hogar, para lo cual le colgaron un cartel de venta con la módica cifra de 18 millones de dólares. En 2020 apareció el comprador, un interesado, que fue Scooter Braun, un representante de híper famosos como Justin Bieber y Ariana Grande.

Robbie Williams a DJ Khaled

Beverly Hills, siempre Beverly Hills. Esa zona tan codiciada, ese barrio tan exclusivo, ese zona en el mundo que destila opulencia. Ahí vivía Robbie Williams en una casona de estilo aristocrática, fiel al espíritu británico, que se componía con siete habitaciones y once baños, spa, piscina, gimnasio propio y un jardín kilométrico.

El cantante decidió buscar nuevos rumbos y la ofreció al mercado inmobiliario, hasta que apareció el DJ Khaled para adquirir la mansión y desembolsar la suma de 9.9 millones de dólares, allá por 2017. El nuevo habitante exhibe en sus redes sociales la emoción que le provoca vivir en esta casa.

Charlie Sheen a Kendall Jenner

Charlie Sheenn siempre estuvo envuelto en excentricidades, con sus comportamientos peculiares, que parecían un fiel reflejo de su icónico personaje en Two and half men. El actor adquirió una mansión en Beverly Hills en 2012 para convivir con su ex esposa Brooke Mueller. Claro que el tobogán de su vida lo llevó a una decisión de cambios en 2017.

En esa época, Charlie optó por soltar la casona y la mega célebre Kendall Jenner posó su atención y se la adquirió por 8.5 millones de dólares. La miembro de la familia Kardashian ejecutó una renovación absoluta del espacio y lo transformó a sus gustos.

Moby a Leonardo DiCaprio

El célebre músico Moby transita por otro tipo de sensibilidad, más allá que goza de los millones, decidió mudarse a una casa con un estilo más terrenal, con corte inglés en la zona de Los Feliz. En ese recoveco se conectó con la naturaleza y su espíritu de conciencia social.

En 2018, el artista prefirió desprenderse de la propiedad de 1400 metros cuadrados y se sorprendió al toparse con Leonardo Di Caprio como comprador. El actor optó por pagar 5 millones de dólares por la casa de Moby, aunque no se mudó a ese espacio, sino que se la regaló a un familiar.