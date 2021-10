Actores de Hollywood que son hermanos y no lo sabías

Hay caras que saltan a la mente, que se las divisó en miles de ocasiones en grandes películas, pero que cuesta asimilar o recordar su nombre de manera instantánea. Sobre todo para el público de habla hispana con las figuras de Hollywood.

Los rostros suelen vincularse con papeles en películas, por eso no llama la atención que se escape del saber popular algunos lazos familiares entre estrellas del cine. Existen casos llamativos, que por ahí disponen de rasgos similares, pero también pululan otros hermanos que prácticamente no comparten semejanzas y que causan sorpresa al descubrir su parentesco.

Luke y Owen Wilson

Todo el mundo sabe de la carrera de Owen Wilson, ese rubio tan gracioso que protagonizó decenas de tanques de Hollywood y que provocó risas y emoción en millones de espectadores en todo el planeta. Ni hablar de su nariz tan distintiva, que es un sello total.

Claro que pocos conocen a su hermano Luke, en realidad sí ha adquirido fama y visibilidad porque también actuó en cientos de films, lo que sorprende es su parentesco con Owen. El menor de los Wilson se destacó en películas como Legalmente rubia o Los ángeles de Charlie.

Gael García Bernal y Dario Yazbek Bernal

Gael García Bernal no necesita mucha presentación, su carrera se configuró con grandes éxitos como Diarios de motocicleta o Y tu mamá también, además porque estuvo casado con Dolores Fonzi, e incluso tuvieron dos hijos. Así que el mexicano es una súper estrella.

Lo llamativo se centra en que es medio hermano de Darío Yazbek Bernal, que protagonizó recientemente la serie de Netflix, La casa de las flores. El parentesco se debe a que ambos son hijos de la actriz Patricia Bernal y la similitud es notoria en muchos rasgos faciales.

Mark y Donnie Wahlberg

Mark es una mega estrella de Hollywood, sus interpretaciones en decenas de películas de acción trascendieron fronteras y se erige en una garantía de éxito y de venta de tickets. Nadie duda en reconocerlo con un simple vistazo de una foto.

Claro que muchos se asombrarán al enterarse que su hermano Donnie fue quién lo sumergió en la industria de Hollywood, porque alcanzó la fama con anterioridad a partir de formar parte de la banda New Kids on the Block. Además luego se dedicó a la actuación en películas como El sexto sentido.

Charlie Sheen y Emilio Estévez

Charlie Sheen proviene de una familia artística, que siempre estuvo vinculada con el éxito que cultivó su padre Martin Sheen. Claro que la confusión de todo este lío se basa en que Martin se creó un apellido artístico, porque su nombre real es Ramón Antonio Gerardo Estévez, porque su padre era español.

Entonces, Emilio Estévez mantuvo la denominación fidedigna de su familia, a diferencia de Charlie. Emilio es el mayor de los hermanos y el primero en hacerse un lugar en Hollywood. De hecho, la similitud es asombrosa, no se pueden negar esos genes.

Wyatt Russell y Kate Hudson

Este es un caso muy particular y que seguramente provocará una enorme sorpresa. Por un lado se encuentra la bellísima y aclamada Kate Hudson, una actriz híper famosa, que ha protagonizado miles de éxitos en Hollywood, con películas románticas del calibre de Cómo perder a un hombre en diez días.

Del otro rincón aparece Wyatt Russell, que en los últimos meses explotó su popularidad al interpretar a un controversial Capitán América en la serie Falcon y el soldado del invierno. Resulta que Kate y Wyatt son hijos de Goldie Hawn, así que son medios hermanos.