Las dolorosas y desgarradoras confesiones de la hermana de Britney, sobre su adolescencia

En los últimos meses, el nombre de Britney Spears estuvo resonando en todos los medios de comunicación y portales de noticias tanto de Estados Unidos como a nivel internacional, luego de que la Princesa del Pop llevará a juicio a su padre, Jamie, para reclamar su libertad y exigir que él dejara de ser su tutor legal, rol que ocupó durante 13 años.

Sin embargo, recientemente el apellido de la cantante volvió a posicionarse bajo los focos de atención, pero no por un nuevo escándalo que la envuelva a ella, sino por los fuertes dichos de su hermana, Jamie Lynn Spears, quien habló de terribles experiencias de vida que atravesó de adolescente.

Y es que sus palabras no surgieron de una entrevista o de un posteo en las redes sociales, sino de una filtración de sus escritos para el libro autobiográfico que saldrá a la venta en enero del año que viene, y el cual fue titulado como Things I should have said (Cosas que debería haber dicho).

En los primeros trascendidos, la historia de Jamie no solo causa asombro y dolor, sino que se remonta a cuando ella tenía tan solo 16 años y, mientras su carrera como actriz comenzaba a despegar, quedó embarazada de su novio de aquel entonces, Casey Aldridge.

No obstante, el mayor conflicto es que a pesar de haberse convertido en madre de Maddie Briann, la actual artista de 30 años confesó que en aquella época sus padres la presionaron para que interrumpiera dicho embarazo y le ofrecieron diversos métodos para que pudiera llevar a cabo el aborto, aunque ella quisiera continuarlo.

Según reveló el portal TMZ, en el libro Jamie relata cómo fueron esos días de incertidumbre: “Vinieron a mi habitación tratando de convencerme de que tener un bebé en este momento de mi vida era una idea terrible… ‘Matará tu carrera. No sabes lo que estás haciendo. Hay pastillas que puedes tomar. Podemos ayudarte a solucionar este problema… Conozco un médico’, me decían".

Además, la hermana de Britney afirmó que le quitaron su teléfono para que no tuviera contacto con otras personas que no fueran de su círculo más cercano y que tras su decisión de criar a su bebé, sus papás y el resto del equipo de trabajo le propusieron darlo en adopción: “Hicieron todo lo posible para ocultar la noticia del público”.

Pero según la propia protagonista, lo más doloroso de aquella situación fue no poder contarle a su hermana de su embarazo, ya que fueron sus padres los que le prohibieron darle la noticia a la cantante: "La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable… Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decirle a mi hermana todavía perdura".

De todas maneras, su testimonio causó un revuelo en el mundo del espectáculo ya que muchos se solidarizaron con su historia de vida, mientras que otros la acusaron de aprovechar la fama de Britney y el conflicto legal por el que pasó para tener ganancias y generar un nuevo ingreso con su libro.

Cabe aclarar, que Jamie Lynn actualmente, además de ser madre de Maddie -quien tiene 13 años-, es mamá de Ivey -de 3 años de edad- y no mantiene una buena relación con la Princesa del Pop ya que, según las palabras de la cantante, “no la apoyó” durante los 13 años que su papá controló sus finanzas y su vida pública.