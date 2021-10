La hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana enamora a todos presumiendo su figura

Con varias décadas carrera, Marco Antonio Solís, se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes de todo el mundo. Es que las canciones del famoso artista mexicano han traspasado las barreras de los idiomas y han sido coreadas por personas de todas partes. Sin embargo,en esta ocasión hablaremos de su hija la cual pertenece a su primer matrimonio y que además cuenta con una gran popularidad en todo el continente que crece a diario en las redes.

Su nombre es Beatriz Adriana Solís y es hija del primer matrimonio, como mencionamos anteriormente, que tuvo El Buki con la cantante mexicana Beatriz Adriana. Hace un par de meses atrás la bella morocha cumplió 32 años de edad y lo celebró junto a su pareja, su padre y sus hermanas Marla y Alison Solís. Esto demuestra la gran unión que hay entre hermanas y la buena relación que tiene con su progenitor.

Por su parte, la hija mayor del talentoso cantante mexicano, asistió recientemente junto a sus medias hermanas a los conciertos que brindó Marco Antonio Solís junto a Los Bukis tras 25 años de ausencia en los escenarios. Además hace algunos días atrás Beatriz Solís festejó el cumpleaños de su pequeña hija y su padre estuvo presente junto al resto de su familia.

Sin lugar a dudas, esta gran popularidad que posee la hija mayor de Marco Antonio Solís se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también sobre todo lo que comparte.

Hace algunas horas atrás, en su perfil de su cuenta oficial de Instagram, Beatriz Solís compartió una foto de ella junto a sus compañeros de trabajo donde acaparó las miradas de todos. En la misma se la puede ver con un vestido de color negro que no solo enalteció su gran figura sino también su radiante belleza. Además agregó un mensaje que dice lo siguiente: "When God puts the right people in your life" (cuando Dios pone a las personas adecuadas en tu vida).