Así de bella luce la esposa de Ricardo Montaner tras cumplir 57 años

Marlene Rodriguez Montaner, es una persona muy conocida en el mundo de la música y no solo por ser la esposa de Ricardo Montaner sino porque, con el paso de los años, se ha convertido en una directora con todas las letras. Debido a ello desde hace varios años atrás ha trabajado a par de su marido donde forman una dupla imbatible.

Por su parte, Marlene fue la segunda mujer que llevó a Montaner al altar, ya que en 1989 se casó con él y a partir de ese momento nunca más se separaron. Además con Ricardo tuvo tres hijos que hoy en día se han convertido en grandes artistas de la música latina. Ellos son Ricardo Andrés, Mauricio Alberto, que son conocidos como Mau & Ricky. Sin embargo no hay que olvidar a la bella Evaluna.

En tanto que a principios de este año, la productora y escritora de 57 años de edad lanzó recientemente su libro llamado "Evaluna Creciente", una colección de pensamientos dirigidos a su hija, la cantante y actriz Evaluna Montaner. El mismo fue puesto a la venta cuando su hija cumplió un año de matrimonio con el cantante Camilo.

Asimismo, Marlene y Ricardo cumplieron este año 32 años como esposos. Sobre la excelente química que tienen la talentosa directora dijo lo siguiente: "lo más importante, es que tanto para mi como para Ricardo, la pareja debe tener coherencia y sobre todo apoyarse en todo momento, en las buenas y sobre todo en los momentos más difíciles, ya que si hay amor todo se puede resolver".

En tanto que en la jornada de ayer Marlene cumplió 57 años y demostró lo hermosa que luce actualmente. Además en su perfil oficial de Instagram compartió una foto de ella con un mensaje que dice lo siguiente: "57 años ¡wow! Ni cuenta me di. Que bueno eso, que privilegio, que agradecida estoy¿Qué ha pasado en este año? Uf! Un montón , mucho bueno,mucho y algunas malas (pero sin duda Dios en control).Estoy más sensible. Lloro más, Será lo q dicen q uno se pone grande y llora más ? Más sensible o más presente? Más consciente? Más Agradecida. Más de casi todo. Valoro el tiempo, no quiero perder ni un minuto, va quedando menos y quiero sacarle el jugo, no más “por compromiso”, 57… quiero hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz y con la gente que es".