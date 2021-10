Conoce a la bella hija de Alex Baldwin, Ireland Baldwin

Por estos días el actor estadounidense Alec Balwin está viviendo una tragedia, luego de disparar por error a una mujer de 48 años que falleció como consecuencia de un disparo que él lanzó con un arma de utilería mientras estaba rodando una película. Y justo cuando el tan desafortunado hecho que se está investigando estalló en el mundo, su hija Ireland Baldwin, de 23 años, no dejó de provocar suspiros ni bien compartió un nuevo posteo en su cuenta de Instagram.

Con un look descontracturado y muy poco maquillaje, Ireland Baldwin, hija del actor y la actriz Kim Basinger acaparó la atención de miles de fans, que no dudaron en expresar su admiración por la belleza de la joven modelo. “Lately I spend most of my time in fuzzy jackets and pink rain boots”, fue el texto elegido por la rubia de ojos azules pata mostrar su fotografía con poco maquillaje y el cabello recogido.

Claro está, la belleza de la joven modelo se destaca por su naturalidad y frescura; ambas cualidades que nunca pasan desapercibidas de sus producciones. Más de 4 mil likes coparon su post ni bien fue difundido por ella misma en su cuenta de Instagram. El drama que vive su padre, Alec Baldwin comenzó justamente hoy, cuando el actor, en pleno rodaje de una nueva película llamada “Rust” mató a una mujer de 42 años e hirió a un hombre de 48 años al disparar el arma con la que estaba rodando. El hecho ocurrió en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.

Fuente: Instagram Ireland Baldwin

Debido a la gravedad de este episodio en el que Alec fue protagonista, se inició de inmediato una investigación para determinas las responsabilidades del trágico hecho. Hasta el momento ha trascendido que el incidente ocurrió en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para realizar películas en Estados Unidos. Allí, también se filmaron "Cowboys & Aliens" y "Longmire".

Fuente: Instagram Ireland Baldwin

Sobre el hecho la policía afirmo que “según los investigadores, parece que la escena que se estaba filmando implicaba el uso de un arma de fuego de atrezo cuando se disparó". Por su parte, un portavoz de Baldwin señaló que hubo un accidente en el rodaje que implicó el disparo de una pistola de utilería con balas de fogueo. Mientras, Santa Fe New Mexican comunicó que el actor, quien también dirige la película junto con Joel Souza, fue visto este jueves fuera de la comisaría llorando, pero los intentos de obtener comentarios suyos fueron infructuosos. Vale decir que el rodaje que fue motivo de tal tragedia es "Rust", una película del oeste protagonizada por Baldwin, quien interpreta a Harland Rust, un forajido cuyo nieto es acusado de asesinato, y con quien huye cuando es sentenciado a la horca por el crimen.