Así de hermosa luce Salma Hayek a sus 55 años

Salma Hayek, es una de las artistas latinas más importantes de la la industria del cine mundial. Esto principalmente se debe a que es dueña de un brillante talento que a diario cosecha más seguidores en todas partes mundo. Además la bella latina ha participado en largometrajes que han sido furor en la industria del cine y este año va por todo con importantes actuaciones.

Por su parte, en esta oportunidad la talentosa mexicana, es tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo por un video que ella misma compartió en sus cuentas oficiales. Puntualmente en su perfil de Instagram, la protagonista de la película "Frida" demostró lo hermosa que se ve a sus 55 años de edad.

Con esta publicación Salma Hayek confirmó que su figura se mantiene intacta a sus 55 años de edad. En la misma se puede ver lucir un vestido de tonos amarillos que enaltece su imagen actual. Además en otras de ellas publicadas anteriormente se la puede ver junto a su hija en la premier de la película Eternals en la ciudad de Los Angeles.

Los Eternos son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad. Con este largometraje la bella mexicana vuelve a estar en cumbre su carrera ya que hay una gran expectativa por la calidad de actores y actrices que participan ella. Tal es el caso de Angelina Jolie.

Salma Hayek, hace un tiempo atrás comunicó en sus redes el lanzamiento de esta película con un video con el siguiente comentario: "#Eternals ???? So excited the Eternals are coming this November to our theaters. @marvelstudios ¡Muy emocionada! Eternals llega este noviembre en nuestros cines".