El escándalo que sacude nuevamente a Vicente Fernández

Aun estando internado, el célebre Vicente Fernández continúa teniendo dolores de cabeza, ya que nuevamente apareció su supuesta hija, Ana Lilia Aréchiga, y tiró munición gruesa contra la familia Fernández. El video de comenzó a circular en YouTube, donde Aréchiga brindó una entrevista y resaltó no querer el dinero de “Don Chente”.

“¿Qué le pasó a los Fernández, que no atendieron a mi apá? Que pasaron más sus tiempos en andar peleando y alegando cosas que no vienen al caso”, expresó furiosa la entrevistada, quien apareció en los medios de comunicación después de seis años, cuando allá por el 2015 aseguró ser primogénita de Vicente Fernández.

En aquel entonces, la supuesta hija del cantante mexicano reveló que Vicente había tenido una relación casual con su madre, y producto de eso nació ella. Y más allá de que el “Charro de Huentitán” lo negó, tampoco se sometió a un ADN. La resolución quedó inconclusa y la familia Fernández afirma que se quiere quedar con parte de la fortuna de “Don Chente”.

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están”, comentó Aréchiga, quien además agregó: “No quiero ser ave de mal agüero para que reconozca que tiene una hija, y que esta hija no está mintiendo, no está pidiendo nada (...) yo lo único que le deseo es que se sienta bien, que se recupere, que le eche ganas”.

Fernández se encuentra internado desde el mes de agosto, cuando se golpeó fuertemente tras una dura caída. El mexicano ha sufrido altibajos en su recuperación, por lo tanto todavía está en el hospital y, aunque su estado de salud es estable, en las últimas semanas circuló un fuerte rumor que confirmaba el fallecimiento de Fernández, cosa que fue desmentida por su familia.