La particular confesión de un integrante de Queen sobre su show más histórico

Integrantes de la banda británica Queen continúan haciendo eco de una de las presentaciones más importantes que realizó la banda liderada por Freddie Mercury. Se trata de la actuación que realizó el legendario grupo durante poco más de 20 minutos en el Live Aid, celebrado en el año 1985. En esta ocasión fue Brian May quien rememoró lo vivido aquel día.

Hace 36 años, Mercury y su banda se subieron al escenario en el estadio de Wembley e hicieron vibrar a las 72 mil personas que se encontraban en Londres, sumado a los 2 millones de fanáticos que vivieron el show a través de televisiones y radios. Aquel día fue histórico para Queen, y hace unas semanas su guitarrista recordó el hecho y admitió haber hecho trampa.

Brian May contó en una entrevista realizada en “Queen The Greatest” que en el Live Aid, contó con una ventaja, considerada por él mismo como injusta: “Habíamos tocado en estadios de fútbol. Freddie, en particular, aprendió una forma magina de involucrar a todo el mundo. En un gran estadio de fútbol podía hacer que todo el mundo sintiera que estaban en contacto”.

Foto: Instagram Freddie Mercury

Ese 13 de julio quedó en la memoria de miles de personas, pero también en la cabeza de los integrantes de Queen. Además del guitarrista, el baterista Roger Taylor hizo referencia al mágico momento, contando lo vivido y que esa presentación no fue por buena voluntad: “Recuerdo mirar arriba y ver el lugar entero hasta arriba de emoción Me quedé pensando: ¡Oh, esto está yendo bien! Aunque no fue algo que hiciéramos por nuestra carrera, pero, por supuesto, estaba en la mente de todos nosotros”.

Foto: Instagram Freddie Mercury

Después de la muerte de Freddie Mercury tomó relevancia una entrevista que el vocalista dio en su momento y contaba las sensaciones previas a la presentación del Live Aid: “Pensaba que el ambiente sería caótico porque no somos los chicos que se comportan de maravilla en el escenario. Pero esa va a ser la parte agradable de ello. Vamos a intentar superarnos los unos a los otros”.