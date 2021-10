La hermana de Karol G sacudió la red con una nueva sesión de fotos

Katherin Giraldo, hermana de Karol G, volvió a demostrar toda su belleza ante sus más de 102 mil followers en Instagram. La influencer colombiana estuvo muy pasiva en las plataformas virtuales durante la última semana.

Por su parte su famosa hermana dejó un sentido mensaje de agradecimiento a sus fieles fans: “Se me apacharra el corazón como ustedes no se imaginan, terminar un show y que ustedes se sientan exactamente como yo, ¡No queremos que se acabe! A veces tengo que salir con tantas cosas en mi cabeza pero salgo convencida de que ustedes son todo lo que que necesito para estar mejor, para estar feliz, para estar en Paz … AGRADECIDA SIEMPRE !! Nunca doy nada por sentado y ayer en Austin me sorprendí como nunca!! Último show antes de empezar la gira … y fue tal vez uno de los más especiales que tuve este año GET READY PORQUE BICHOTA TOUR 2021 VIENE NEXT LEVEL!”.



En las últimas horas, Katherin Giraldo publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus miles de seguidores. En la misma se puede observar a la joven de 28 años desplegando toda su belleza ante la cámara. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un pantalón engomado de color negro y un top color nude. La latina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Sueña y SUEÑA EN GRANDE Que Ni El Cielo Sea Un Límite Y Por Supuesto Que Mi Hermosa Capa Decorativa Es De Mi Marca @haikuessential Hechas a mano y con mucho amor” fue el simple y promocioanl texto que eligió Giraldo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hermana de Karol G recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los mil corazones. Además, la influencer recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su look y su envidiable figura física, de parte de sus más fieles followers.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo