Maribel Guardia enamora a todos con su increíble belleza

Maribel Guardia rememoró la difícil situación que vivió cuando contrajo Covid-19 y reveló que estuvo cerca de realizar su testamento. La actriz costarricense de 62 años habló sin tapujos ante los micrófonos del programa “Hoy” y recordó que pensó lo peor. “Yo pensé que me iba a morir” indicó la morocha.

“Ya me tengo que apurar. Gracias a dios la libre” amplió Maribel. Luego señaló que le pidió a sus hijos que llamara a un abogado y ellos se negaron a su pedido. “Casi me muero pero no me morí” cerró la también cantante.



Hace unas horas, Maribel Guardia compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura en el balcón de su casa. La conductora de televisión lució un vestido color tostado que combinó con un cinto negro. La morocha complementó su look con su cabello suelto y alisado, grandes aretes y un delicado make up.

“Vive la vida que amas , ama la vida que vives. Buen día Dios nos acompañe a todos” fue el sencillo y alegre texto que eligió Guardia de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a ex esposa de Joan Sebastián se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 26 mil corazones. Además, la artista latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su look escogido y su esbelta figura física, de parte de sus más fieles seguidores.