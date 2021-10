Ninel Conde se hartó y les tapó la boca a todos

Ninel Conde no se calla nada, muchos cuando se meten en su vida privada, y ahora la cantante mexicana salió a hablar indignada contra quienes cuestionan su edad. En el programa "Ventaneando" de la TV Azteca difundieron que tiene cinco años más de lo que en realidad dice tener y esto la enfureció.

Mientras estaba haciendo un vivo en las redes sociales, un seguidor le preguntó a Ninel Conde si podía decir su verdadera edad a raíz del escándalo que se generó en la televisión. "Mi amor, cumplo 45, aunque por ahí los sisañosos y la gente infeliz que quiere a toda costa destruir y atacar diga que cumplo 50", le respondió.

Y aconsejó de manera enojada: "No se dejen engañar por esta gente, no se dejen engañar por verdades a medias, hay ciertos programas en los que tristemente lo hacen aparentemente y supuestamente con dolo, lo hacen aparentemente y supuestamente ya con una actitud destructiva, para dañar".

Todo comenzó cuando en "Ventaneando", conducido por Pati Chapoy, Daniel Bisogno y más, presentaron documentos presuntamente oficiales que indican que Ninel Conde no nació en el año 1976, sino en el año 1971. A raíz de esto, la mexicana mostró su acta de nacimiento y así callar a quienes hablan de ella.

"Ahí dice 1971, sí, pero ¿qué creen?, también en Estados Unidos se pueden llegar a equivocar, aquí está la nueva ya con la fecha correcta, 1976, que ya está corregida, porque sí, se equivocaron, y aquí está mi pasaporte, por si tienen mucha preocupación de qué edad tengo, a lo mejor me quieren hacer un presente con mi edad. I'm 45 (tengo 45), le pese a quien le pese", sentenció Ninel Conde.

Ninel Conde festejó sus 45 años

La actriz cumplió años el pasado 29 de septiembre y lo festejó a lo grande en Las Vegas, Nevada, junto a sus seres queridos. En las fotografías que compartió en las redes sociales se la ve divirtiéndose en el casino, recorriendo los increíbles hoteles de la ciudad del pecado y soplando las velitas de la torta de cumpleaños.

"Este ha sido un año lleno de altibajos... Pero he aprendido muchísimo y eso me ha hecho más fuerte. De eso se trata la vida, ¿a poco no? Somos nosotros quienes decidimos cómo aprovechar lo que nos sucede, aprender de ello y seguir echándole ganas, y yo estoy muy feliz de la persona que soy hoy", escribió en Instagram a modo de reflexión.

