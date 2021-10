Miss Universo: Andrea Meza confesó a que se quiere dedicar cuando finalice su reinado

Andrea Meza, fue invitada una vez más al programa “Venga la alegría” y dejó bien en claro a que se quiere dedicar cuando deje su corona como Miss Universo. “Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones. Me pone feliz, se que estoy bien, me siento comoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es un terreno que me gustaría explorar” inició la modelo azteca de 27 años.

Luego, la Miss Universo indicó hasta el género musical que más le interesa experimentar: “Tal vez la musica sierreña, me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla, no he definido a que genero inclinarme”.

En pleno clima de confesión, Andrea no escondió su admiración por una de las participantes del reality interno de “Venga la alegria, Quiero Cantar”: “Estaría padrísimo, he visto algunas veces a Kristal (Silva) y ‘¿por qué no?’, estaría padrísimo”.

Esta no es la primera vez que Andrea Meza confiesa su deseo de cantar en la televisión. “Es algo que sí me gustaría (dedicarme a la música). Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta (…), dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía un año, yo apenas hablaba bien, pero ya estaba cantando. Mi papá me tocaba la guitarra y yo andaba cantando con él, nunca tomé clases, creo que tomé dos meses clases de canto antes de irme a Miss World para preparar una canción y ya” señaló la morocha.

Fuente: Instagram Andrea Meza

“Es histórico tanto porque estuvimos compitiendo dentro de una pandemia y porque mi reinado va a ser tan corto que necesitamos tener una Miss Universo al final del 2020 para que nos represente en el 2022. Me quedan poquitos meses, pero estoy con la mentalidad de hacer valer ese tiempo” cerró Meza en aquella participación de la ingeniera en Software post coronación como Miss Universo.