Cómo fue el episodio en que casi secuestran a Alba Baptista, la novia de Chris Evans

La actriz portuguesa de 27 años Alba Baptista ganó notoriedad internacional a partir de su noviazgo con el actor de Captain America, Chris Evans, pero captó la atención de los medios en los últimos días al contar un peligroso episodio que sufrió durante su infancia, y que desea que nadie más pase por lo mismo.

En una charla con Nova Gente, un medio de su país, la protagonista de la serie Warrior Nun (Netflix) recordó una situación que vivió a sus diez años, en un viaje que realizó a Escocia por un programa de intercambio estudiantil con el objetivo de aprender inglés.

“Un día estábamos explorando la ciudad y yo estaba en un negocio haciendo cola para comprar una remera para mi papá cuando un hombre de 50 años se puso al lado mío y se ofreció a pagarla”, inició.

“Le dije que estaba bien, que no era necesario, y le di las gracias. Entonces me dijo: ‘Mirá, tengo una remera mucho mejor en el auto’, y yo con mi inocencia le contesté: ‘¡Pero si acá no hay autos’, y él me aseguró que el suyo estaba al lado del lugar y que no me preocupara”, continuó, insinuando que el relato no sería uno amigable.

Alba indicó que ese hombre la agarró del brazo y tiró de ella, pero logró escaparse. “Debo de tener un ángel de la guarda maravilloso, porque justo cuando me agarraba del brazo y me sacaba del negocio apareció la profesora en la puerta llamándome, así que corrí hacia ella. Recuerdo que le estaba contando la historia y, de repente, veo que el hombre se abre paso entre la fila de gente y me mira fijamente a mí, por lo que mi profesora fue a buscar a alguien de seguridad y me quedé parada ahí sola”, narró.

Pero el susto no terminó ahí. “El hombre aprovechó, me agarró y empezó a caminar por la calle conmigo. No paraba de decirme que todo iba a estar bien y que éramos amigos, yo no sabía qué hacer. Él fingía ser mi padre para que la gente no se diera cuenta, entonces empecé a gritar diciéndole que me deje en paz, y él empezó a abrazarme”, continuó.

Los maestros de Alba ya estaban alertados de la situación y actuaron de inmediato. “Recuerdo que miré hacia atrás y vi a toda mi clase corriendo hacia mí, por lo que la gente comenzó a rodear a este hombre y no le quedó otra que soltarme. Al final, antes de irse me dijo: ‘¡No te olvides de mí!’”, recordó.

Este episodio que Baptista rememoró de su infancia es una realidad a la que muchos niños del mundo están expuestos, y que, desgraciadamente, algunos no corren con su misma suerte. “Esto fue grave, no quiero ni pensar qué le podría haber pasado lo mismo a otro niño”, expresó.