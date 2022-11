Alba Baptista presume su belleza y eleva la temperatura de las redes

Alba Baptista es actriz y modelo de nacionalidad mixta puesto que su padre es brasileño y su madre oriunda de Lisboa y en los últimos días ha resonado mucho su nombre, si bien cuenta con una gran carrera con tan poca edad, también se supo de su relación con Chris Evans, el hombre de Marvel que no para de poner corazones en cada uno de los posteos de la joven.

Alba está al frente de la película 'Mrs Harris Goes to Paris', una comedia musical romantica vinculada a la moda parisina que protagoniza junto a Lucas Bravo (Emily in Paris) y bajo la atenta dirección de Anthony Fabián quién se basó en la novela de Paul Gallico para traer este drama que pronto se verá en pantalla.

Un recorrido hacia su vida

La actriz comenzó actuando en el 2012 cuándo le tocó protagonizar un corto brasileño 'Amanhã é um Novo Día'.

Luego obtuvo su primer reconocimiento en el Festival de Cine de Irlanda por un segundo cortometraje y seguido de ello dio un gran salto a la pantalla grande siendo parte de 'Adelaide', un film de Justin Amorim.

Seguido de ello estuvo también en tres películas más brasileras: Jardis Proibidos, Caminos Magnetykos y Equinócio.

Un paso más allá

Si bien ha estado en numerosas producciones entre cortos y largometrajes, su carrera se expandió un poco más allá cuándo llegó a la plataforma de main stream más elegida por el público global, Netflix y su llegada hacia la lengua inglesa con la serie Warrion Run, una pequeña participación que hizo en el décimo capítulo de la segunda temporada.

La confirmación de su noviazgo con 'El chico más Sexy'

Mucho se ha estado hablando y especulando sobre quién era la joven que conquistó el corazón del hombre de Marvel Studios y finalmente se supo que Chris Evans está comenzando una relación con Alba Baptista.

El actor previamente ha mantenido una relación amorosa con varias estrellas del ambiente artístico: Minka Kelly, Lily Collins, Sandra Bullock y hace poco ha terminado un gran vínculo con Jenny Slate, con quién comenzaron a salir en el 2017.

Sucede que Chris Evans reiteradas veces ha confesado en entrevistas que se quería volver a enamorar y finalmente ha llegado Alba a su vida, para cumplirle el deseo.

La foto de la confirmación

¡Un amor que sin dudas viene creciendo a pasos agigantados!