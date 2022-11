Chris Evans adquirió un poderoso nombramiento

Christopher Robert Evans, popularmente conocido simplemente como Chris Evans tiene 41 años y levanta grandes suspiros en las diferentes plateas de género y hace poco tiempo el chico de Marvel Studios más codiciado hizo estallar las redes sociales luego de que la revista People lo haya nombrado como el 'Chico más Sexy del mundo', en medio de una entrevista que le hicieron.

La reacción de Evans

El actor que interpretó durante una década a Capitán América se tomó con cierto humor la etiqueta y así lo dio por entendido en uno de sus últimos posteos de su cuenta oficial de Instagram, dónde cuenta con 18 millones de followers.

En la fotografía se lo puede ver a Chris posando para la tapa de la revista People: "Gracias @people!! Creo que todos estamos de acuerdo en que es maldita casi imposible seguir los pasos de Paul Rudd en cualquier capacidad, pero haré lo mejor que pueda", puso irónicamente en la descripción del posteo que cosechó más de 2.8 millones de likes.

La cinta del nombramiento fue en el medio de un sketch en el marco del programa nocturno de entrevistas de Stephen Colbert 'Late Show' en el que Chris aparece con una cinta que reza 'Sexiest Man Alive', mientras que se encuentra acompañado por Dwayne Johnson y hacen un chiste con doble sentido hacia Paul Rudd, de la saga 'Los Vengadores'.

Las palabras de Chris ante este gran halago

El actor en una entrevista exclusiva para People opinó que su madre se sentira muy contenta al ver que le impusieron ese titulo de galán además de mencionar que está muy feliz de todo lo que viene haciendo pero que ahora podrá presumir la belleza de su hijo, ante la mirada atenta del mundo.

Se trata de un breve adelanto de la edición de la revista People que se podrá comprar en Estados Unidos a partir del viernes.

Además aclaró que tiene un punto en contra y es que sus amigos se podrían prestar a burlarlo y acosarlo, por dicho nombramiento como sus compañeros de Marvel: Rudd, Ryan Reynolds y Chris Hemsworth.

¿Quienes han recibido este premio anteriormente?

Sucede que otros artistas previamente han sido halagados de la misma manera por la revista People: John Legend, Dwayne Johnson, Adam Levine, Richard Gere, David Beckham y Channing Tatum.

Su larga carrera en la industria audiovisual

Chris nació el 13 de junio de 1981 en Boston aunque fue por un muy corto período dado que luego decidió mudarse hacia Nueva York para estudiar y dedicarse de lleno al teatro, aunque tuvo algunas dudas de comienzo porque primero eligió ahondar en el camino de la publicidad, siendo la cara de Hasbro, luego su curiosidad por ver cómo era ser un animador en Disneyland, pero fue tan sólo querer probar nuevos rumbos, aunque sabía que su destino estaba marcado por estrellas de por medio.

Su primer trabajo como actor de forma oficial lo concretó en el 2000 estando al frente de la serie 'Opposite Sex' para la emisora de Fox.

Mientras que en simultaneo estaba al frente de una película 'The newcommers' y realizaba pequeñas participaciones en 'The fugitive' y 'Boston Public'.

Pero ello no quedó ahí también ha estado por una década en la productora de Marvel Studios con diversas apariciones en los cómics audiovisuales: Capitán América: The winter soldier, Advengers: Age of Ultron, Capitán América: civil war, Advengers: Infinity War y Advengers: Edgame.

Claro que también ha sabido correrse de aquel mundo... en el 2020 fue parte de la serie 'Defending Jacob' pero ya no sólo como actor si no también que fue uno de los productores de la entrega y que se encuentra únicamente en la plataforma premiamos de Apple TV.

Proyecto navideño

Sucede que Chris Evans se unirá una vez más a Dwayne Johnson en 'Red One' el nuevo largometraje que llegará en diciembre en vísperas de Navidad bajo la dirección de Jake Kasdan y que se podrá ver en Amazon Prime Video.

A su vez compartirán cartel con el ganador del Oscar J.K Simmons, quién se pondrá pondrá la piel de Santa Claus, mientras que Emmy Bonnie Hunt, será la Sra Claus.