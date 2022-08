La cena más romántica de Toni Costa y Evelyn Beltrán

La novia de Toni Costa, Evelyn Beltrán, le dedicó una cena de lo más romántica y lujosa cerquita del mar y con música en vivo. Desde que el bailarín salió de La Casa de Los Famosos 2, no se ha separado de su novia. La misma no ha entrado en reparos de todas las sorpresas que le fue haciendo por su cumpleaños número 39.

Toni Costa cumplió 39 años el 20 de agosto. Entre todos los regalos, hubo uno en especial que Evelyn Beltrán no escatimó en anda. Fue la cena más romántica a la orilla de la playa en Miami, con música en vivo y mucho más.

El coreógrafo y bailarín español no paró de recibir saludos, cariño y sorpresas. No solo su equipo de trabajo le celebró el cumpleaños a todo dar con tortas, abrazos, risas y mucho baile. Todos, de alguna manera, se hicieron presentes para su nueva vuelta al sol. Como no podía ser de otra manera, su novia tampoco quiso dejar nada librado al azar en las celebraciones y se destacó.

Evelyn Beltrán y su sorpresa: una cena romántica junto al mar

Para Toni Costa, fue verdaderamente una sorpresa, porque la influencer tenía todo programado sin que él se enterara. La cena romántica tenía velas alrededor, un violinista que amenizaba la velada y unos platos de lujo que fueron la orden del día.

Luego de que Evelyn Beltrán y Toni Costa estuvieran casi 3 meses separados, porque el bailarín estaba en el reality de Telemundo, la modelo mexicana se encargó de ir juntando muchos regalitos a Toni. Lo más destacado y que no pasó para nada desapercibido, fue la segunda cena con una noche especial donde el baile y las sonrisas no faltaron.

Así fue la cena romántica que le preparó Evelyn Beltrán a Toni Costa por su cumpleaños

Además de que Toni Costa festejó con Evelyn Beltrán, también estuvo con su hija Alaïa Costa toda la tarde en la piscina, donde se bañaron y pasearon. En cuanto a Adamari López, no dedicó ningún mensaje etiquetándolo. Sin embargo, subió un TikTok que luego compartió en Instagram donde le cantó el “Happy Birthday” a lo Marilyn Monroe.

A pesar de que recibió muchas críticas, básicamente por ser una molestia para Evelyn Beltrán, ella misma, recientemente, aclaró que no eran indirectas para nadie. Solo que gana mucho dinero con sus contenidos en redes sociales.

