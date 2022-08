El motivo por el que Toni Costa tuvo que hacer terapia en La Casa de los famosos

"Nada se grababa y era el momento de escupir todo" reveló el coreógrafo Toni Costa. Luego de su participación dentro de La Casa de los famosos, el reality iniciado en mayo a través de Telemundo, el bailarín reconoció que ya no es el mismo que cuando entró, incluso, tuvo que hacer terapia.

El exitoso reality show de Telemundo, La Casa de los famosos, tuvo muchos vaivenes durante su programación. Muchas cosas de las que sucedieron se pudieron ver reflejadas en la pantalla para todos sus televidentes y otras, quedaron guardadas en la vivencia de los participantes. Entre ellas, que "todos" tuvieron la posibilidad de hacer terapia, como fue en el caso de Toni Costa.

En medio de tanta polémica por las situaciones que se vivieron allí dentro, peleas y momentos muy crueles, el ex de Adamari López, durante una entrevista para el programa La mesa caliente, confesó:

"Yo salí con una paz mental increíble porque tú allí tienes muchos momentos solo, tienes muchos momentos que no tienes nada de entretenimiento que te distrae para reflexionar, para escuchar también consejos".

Posiblemente, el también coreógrafo e instructor de zumba salió de la casa más famosa con esa paz mental gracias a las terapias psicológicas que tomaba. Él mismo reveló que esa posibilidad lo ayudó mucho a seguir adelante.

¿El llorón de la casa? El motivo de la terapia

Como les sucedió a todos los participantes, la producción del programa les facilitaba cada sábado la posibilidad de hablar con un psicólogo, obviamente fuera de las cámaras.

"Teníamos terapia por semana, teníamos un buen apoyo de los psicólogos cada semana si ellos lo consideraban. Era el momento en el que entraba yo al confesionario, era el momento en el que nada se grababa y era el momento de uno escupir todo", confesó Toni Costa.

En su caso particular, aseveró que lo necesitó varias veces para sobrellevar el alejamiento con su hija. Independientemente de que reconoce que fue muy feliz allí dentro, en algunas ocasiones sentía que extrañaba tanto, al punto de querer salir solo para abrazar a su pequeña.

"Prefiero ver que me digan llorón que no me digan el agresivo o cualquier otra cosa fea. Allí, como os digo, se tienen que meter en esa casa para que sus sentimientos afloren al máximo, para que sepan lo que es estar 90 días alejado de sus hijos, su familia, su pareja, de las personas que le hacen a uno ser mejor y le llenan de vida" confesó en relación a que lo llaman "el llorón de la casa".

En la misma línea, dijo: "… Ahí todos los sentimientos afloran al máximo y al 100%, entonces de alguna manera uno se sensibiliza muchísimo, en exceso, y sí a veces lloro y qué pasa, orgulloso de mostrar ese sentimiento".

Feliz y con paz mental: la gran salida

Por este y otros motivos, es que algunos participantes, incluido el propio Toni, 'desaparecían' durante algunas horas. Eso era porque las terapias transcurrían precisamente en la más estricta intimidad. El momento más emotivo de Toni Costa: Su reencuentro con Alaia tras su salida de La Casa de los famosos.

En su confesión, también contó: "Cuando acabé el show vienen los psicólogos y dicen: 'Toni, ¿cómo estás? Te vemos muy bien, ¿te hace falta algo?'. Y digo 'pues no, yo estoy feliz de haber salido feliz'".

Sin embargo, aclaró que, aunque haya salido "feliz" y con esa "paz mental" no significaba que estaba dispuesto a repetir la experiencia. Cuando las conductoras del programa le preguntaron: "¿Lo harías de nuevo?" la respuesta de Toni no pudo ser más clara:

"No, yo animo a todas las personas que quieran hacer este tipo de show que me hagan una llamada y yo voy a hablar con ellos primero para que se lo piensen, pero sí que es verdad que es una experiencia que hay que vivirla también, es una experiencia increíble" confesó.

