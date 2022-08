¿Qué hizo Toni Costa con el primer sueldo que ganó en “La Casa de los Famosos”?

Cuando arrancó “La Casa de los Famosos 2” muy pocos creían que el bailarín español Toni Costa sería uno de los finalistas. Lo cierto es que el papá de Alaïa ha realizado una excelente labor dentro del programa, donde fue escalando de a poco hasta llegar a convertirse en uno de los favoritos de los seguidores. Ahora a pocos días de la gran final, Costa se perfila como uno de los firmes candidatos a ganar el premio. Igualmente, si no ocurre eso, para Carmen la mamá de Toni, el coreógrafo ya es un ganador y dice estar muy orgullosa de la participación que tuvo su hijo en el reality de Telemundo.

"Toni es lo que habéis visto: es muy cariñoso, muy educado, muy amigo de sus amigos, es una persona que se preocupa mucho por su familia, por sus amigos", expresó Carmen en una reciente entrevista. "Toni es lo que estáis viendo, un ser maravilloso con sus defectos y sus virtudes, más virtudes que defectos. Es raro ver en estos tiempos a un niño de esa edad con ese candor, con esa buena vibra que tiene, no ve nada mal, todo le parece bien, siempre si le digo algo él enseguida me aplaca 'mamá, por favor', siempre hablando bien, este nene no hay manera de que hable mal de nadie, es un ser de verdad especial", remarcó la madre de Toni que vive en España.

Carmen, la mamá de Toni, se siente orgullosa de la participación de su hijo en el reality.

Pero hubo un gesto del bailarín que emocionó a Carmen y decidió contarlo. Todos los participantes del show reciben un sueldo mientras están concursando. Así es que la española contó lo que hizo Toni con el primer dinero que ganó en “La Casa de los Famosos”. "Cuando se fue al reality show me llamó y me dijo: 'Mamá el primer sueldo…'", frase que Carmen no pudo terminar ya que el llanto de emoción la invadió en plena entrevista.

En caso de ganar el premio su pequeña hija será una de las beneficiadas, y seguramente también Carmen.

De esta manera, fue Lorena, la hermana de Toni que se encontraba con su mamá en la conversación, quien relató lo que hizo el bailarín. "Cuando él se marchó dejó encargado que el primer sueldo que él cobrara del programa sería para el dentista de mi madre para arreglar su dentadura y así fue", detalló Lorena. "De hecho ha empezado con el tratamiento. Ese fue el primer sueldo, para ayudarla y cuidarla", concluyó la hija de Carmen.